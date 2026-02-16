La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe al menudeo en las zonas de ocio del sur de Tenerife. En dos operativos distintos centrados en la lucha contra el tráfico de drogas, los agentes han detenido a dos hombres en los municipios de Adeje y Arona, incautando una peligrosa variedad de sustancias estupefacientes, desde cocaína hasta drogas de diseño como el MDMA o éxtasis.
Las intervenciones, que contaron con el apoyo crucial de la unidad de guías caninos K9 de la Policía Local de Adeje, pusieron de manifiesto las arriesgadas técnicas de ocultación que utilizan los presuntos delincuentes para evitar ser detectados en plena vía pública.
Droga oculta en la boca en Las Verónicas
El primer operativo se desarrolló en la conocida zona de Las Verónicas, en Arona. Durante las labores de vigilancia, los agentes identificaron a un individuo que mostraba una actitud sospechosa. Tras el registro, los policías descubrieron que el hombre ocultaba en el interior de su boca cinco envoltorios de cocaína, dos dosis de MDMA y varias pastillas de éxtasis.
Esta peligrosa práctica de ocultación no evitó su detención inmediata por un delito contra la salud pública, siendo trasladado a dependencias policiales tras el hallazgo de la sustancia.
Venta a turistas y el “truco” de la servilleta
La segunda intervención tuvo lugar apenas 24 horas después. En esta ocasión, los agentes sorprendieron a un varón mientras realizaba una transacción directa con un grupo de turistas, a quienes vendía dos dosis de cocaína.
Al percatarse de la presencia policial, el individuo intentó deshacerse de la mercancía arrojando una servilleta al suelo. Sin embargo, la rápida reacción de los efectivos permitió recuperar el envoltorio, que contenía 17 dosis adicionales listas para su comercialización.
Perros K9 y mobiliario urbano
La colaboración de la unidad K9 de Adeje fue determinante para peinar las inmediaciones de las detenciones. Los perros especializados localizaron más sustancias estupefacientes no solo entre las pertenencias de los sospechosos, sino también ocultas de forma ingeniosa entre el mobiliario urbano y objetos cercanos.
El resultado final de estos operativos se salda con la detención de los dos principales implicados y la redacción de 11 actas de denuncia por tenencia de drogas a otros individuos que se encontraban en la zona. Con esta actuación, se refuerza la seguridad en los núcleos turísticos de la isla en un momento de gran afluencia de visitantes.