En estado crítico un joven de 18 años tras ser apuñalado en Tenerife

El 112 Canarias recibía una alerta por agresión con arma blanca en una zona de ocio nocturno
A las 02:13 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta sobre un joven que precisaba asistencia sanitaria tras una agresión con arma blanca en una zona de ocio nocturno en la Avenida Rafael Puig Lluvina, Playa de las Américas, municipio de Arona, Tenerife.

Personal del SUC asistió y estabilizó al afectado, un hombre de 18 años que, en el momento inicial de la asistencia, presenta una herida por arma blanca de pronóstico grave, trasladado en ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Policía Nacional instruyó las diligencias oportunas.

