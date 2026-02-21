La lucha de Patrick para dializarse desde Taganana

Patrick y Nora decidieron hace algo más de un año asentar su nuevo hogar en el pueblo de Taganana, en Anaga. Esta pareja de sexagenarios buscaba paz y tranquilidad a la orilla del mar, por lo que optaron por una casa vacacional en Benijo. No obstante, la suerte se truncó cuando un repentino cáncer de próstata afectó a Patrick, que tras ser intervenido con éxito, ha necesitado desde entonces recibir un tratamiento de diálisis.
Nora relata que su marido tiene que acudir unas tres veces por semana al hospital Quirón, en la capital, para ser dializado por la enfermedad, pero al depender de una silla de ruedas para moverse, este trasladado debe realizarse en ambulancia desde su domicilio hasta el centro médico.
“Como vivimos lejos de la ciudad, muchas veces la ambulancia ni viene a recogerlo, porque dicen que no pueden acudir al tener que trasladar a más pacientes en otras zonas y no les viene bien. En varias ocasiones le he acercado yo misma en el coche hasta el hospital, pero ahora tengo una lesión en una pierna que me impide conducir y Patrick se queda sin dializar”, añade su mujer.
Nora también denuncia que “otra queja del mal servicio de las ambulancias de transporte sanitario no urgente del Servicio Canario de la Salud es que como llevan a la vez a varios enfermos en el mismo vehículo pues tardan hasta cuatro horas en traer de nuevo a Patrick a casa cuando ha acabado la diálisis. Algo que es inhumano, porque aparte de ser una persona mayor y enferma, no tiene sentido que pase más tiempo dando vueltas en una ambulancia por todo Santa Cruz, ya que incluso lo llevan hasta Añaza, que lo que tarda en dializarse”.
En este sentido, indica que “muchas veces recogen a mi marido el primero y hasta las 9 o las 10 de la noche no lo regresan a casa, cuando ha estado horas en tratamiento y, además, sin comer. Mientras, lo llevan dentro de la ambulancia haciendo kilómetros para dejar a otros pacientes en sus domicilios”.
Nora asegura que han presentado quejas ante la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias y han solicitado ayuda al hospital Quirón, “pues lo único que pedimos es que vayan a recogerlo más temprano y con frecuencia. El centro sanitario se ha involucrado en intermediar con la situación, pero hasta la fecha seguimos sin que nada haya cambiado”.