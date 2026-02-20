EN DIRECTO | Kosner Baskonia-La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife cayó ante el Kosner Baskonia en su décima participación consecutiva en Copa del Rey. Los de Vidorreta llegaron a ir perdiendo por 16 tantos y en un arranque de coraje igualó las cosas, pero no fue suficiente.
La importante baja de Marcelinho Huertas, los cinco dos más uno en el último cuarto y una mayor capacidad física del Baskonia hicieron imposible la clasificación.
Inicio igualado
Diakité, con dos triples, dio la cara por el Baskonia (8-4), que lograba imponer su ritmo mas allá de acierto.
Con Luvavu Cabarot anotando, los vitorianos se fueron al 19-13 hasta que el Canarias logró recortar diferencias.
El francés fue clave. Un triple suyo cerró las cosas en 25-18, pero hasta ese momento él y Diakite eran una pesadilla para La Laguna Tenerife.
El Baskonia, mejor
El Baskonia se disparó con el 32-20. La Laguna Tenerife no funcionaba. El ataque de los de Vidorreta no era fluido y, por si eso fuera poco, los vascos, tirando del trío Forrest-Luvavu Cabarot-Diakite, obligaban al técnico canarista a parar el duelo (34-20). En cinco minutos, La Laguna Tenerife había metido solo 2 puntos.
Pero como el Canarias nunca se rinde, una reacción de la mano de Fitipaldo dejó las cosas en 42-33 tras un parcial de 0-9.
El último minuto castigó a La Laguna Tenerife, con un triple de Kurucs en el último segundo para dejar las cosas en 45-33.
La Laguna Tenerife nunca se rinde
La Laguna Tenerife jamás se rinde. Parcial de 7-16 y un nuevo duelo por jugarse (52-49). La defensa del Canarias funcionaba y de cara al aro no fallaba A eso hay que sumar el coraje de Buno Fitipaldo, muchas veces a la sombra de Marce, pero con una calidad y un carácter fuera de toda duda. Quedaba mucho, casi seis minutos, pero ahora todo se veía distinto.
Los de Vidorreta dispusieron de un balón para ponerse por delante por primera vez en el partido (54-53), pero otro estirón basonista obligó al técnico vasco a parar el duelo (61-55). Quedaban aún dos minutos y La Laguna Tenerife estaba muy vivo.
El 64-60 a final de la tercera manga dejaba todo por decidir.
Baskonia decide
La última manga empezó con muchos errores en ambos equipos y con un Jaime Fernández que se echó al equipo a la espalda (68-67).
Un dos más uno y un triple de Kuru puso el 80-71 y, nuevamente, el Canarias reaccionó: triple de Scrubb y tiros libres de Doornekamp para el 80-76.
Pero los dos más uno condenaron al Canarias. En estos últimos minutos hasta el cinco ocasiones los vascos lograron 15 tantos de esa forma.
El 91-81 final fue una pena, que no una decepción, para La Laguna Tenerife.