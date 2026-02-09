Discord pone fin al anonimato y exigirá a sus usuarios el escaneo facial o DNI

Discord, una de las plataformas sociales con mayor crecimiento a nivel global y más de 200 millones de usuarios activos al mes, se prepara para un cambio de calado: el fin del anonimato tal y como se conoce hasta ahora. A partir de principios de marzo, la compañía activará de forma predeterminada un entorno pensado para usuarios adolescentes en todas las cuentas, tanto nuevas como ya existentes.
Quienes deseen acceder a contenidos con restricción de edad o modificar determinados parámetros de comunicación deberán acreditar que son mayores de edad, ya sea mediante reconocimiento facial o enviando una copia de un documento oficial de identidad.
“Las tareas relacionadas con la seguridad son ahora más importantes que nunca, especialmente cuando hablamos de usuarios adolescentes”, explicó Savannah Badalich, responsable de política de producto de Discord, coincidiendo con la celebración del Día de Internet Segura.
Restricciones por defecto y control reforzado
Las limitaciones para las cuentas no verificadas serán amplias. Los filtros de contenido sensible permanecerán activos sin posibilidad de desactivarlos, los servidores y canales con acceso restringido por edad quedarán bloqueados y los mensajes directos de usuarios desconocidos se enviarán automáticamente a una bandeja separada. Solo los perfiles que hayan demostrado ser adultos podrán modificar estas opciones.
Discord ya había puesto a prueba este sistema durante 2025 en Reino Unido y Australia, obligada por la legislación británica de seguridad digital. Ahora, la compañía extenderá este modelo al resto del mundo mediante un despliegue progresivo.
Un anuncio marcado por los antecedentes de seguridad
El cambio llega en un contexto delicado para la plataforma. En octubre de 2025, Discord reconoció que un grupo de ciberdelincuentes había accedido a uno de sus proveedores externos de atención al cliente, comprometiendo imágenes de documentos de identidad de unos 70.000 usuarios, que se habían enviado para recurrir decisiones de verificación de edad. Aunque los atacantes afirmaron haber obtenido datos de más de dos millones de cuentas, la empresa nunca confirmó esa cifra.
Desde entonces, Discord asegura haber cambiado de proveedor y actualizado su política de verificación. Los vídeos utilizados para la identificación facial se procesan ahora directamente en el dispositivo del usuario y no se almacenan en servidores externos. En el caso de los documentos, la compañía afirma que se eliminan, en la mayoría de los casos, justo después de validar la edad. El estado de verificación no será visible para otros usuarios y el proceso, en principio, solo deberá realizarse una vez.
Además, la plataforma ha incorporado un sistema de inferencia de edad que opera en segundo plano, analizando el comportamiento de las cuentas para estimar si pertenecen a un adulto sin exigir una verificación activa. Discord no ha detallado qué indicadores utiliza ni el nivel de fiabilidad del modelo.
Un consejo juvenil y una tendencia global
Entre las novedades, la empresa también ha anunciado la creación de su primer Consejo Adolescente, integrado por entre 10 y 12 jóvenes que participarán como órgano consultivo en el diseño de las funciones de seguridad, con el objetivo de que las medidas no se definan únicamente desde una perspectiva adulta.
El movimiento de Discord se enmarca en una tendencia internacional. Roblox fue una de las primeras grandes plataformas en exigir escaneos faciales para acceder a su chat, un requisito obligatorio desde enero de 2026. Instagram y TikTok han endurecido sus configuraciones por defecto para menores, mientras Meta aplica restricciones automáticas a los usuarios de menos de 16 años en Instagram y Facebook. Por su parte, BlueSky ha comenzado a exigir verificación facial o mediante tarjeta de crédito en algunos estados de Estados Unidos.
El año 2025 marcó un punto de inflexión en este debate. La mitad de los estados estadounidenses ya exige algún tipo de verificación de edad para acceder a contenidos adultos o redes sociales. Australia prohibió el acceso a estas plataformas a menores de 16 años y Francia aprobó en enero de 2026 una ley que fija el límite en los 15. España ha anunciado iniciativas similares, mientras que el Parlamento Europeo respaldó en noviembre un informe —no vinculante— que propone establecer los 16 años como edad mínima para el uso de redes sociales en toda la Unión Europea, con excepciones desde los 13 años bajo consentimiento parental.