El Cabildo de La Palma habilitará el túnel de La Cumbre con tráfico regulado

El Túnel Nuevo de la Cumbre se habilitará con el tránsito de vehículos en doble sentido de manera alternante mientras duren las obras de asfaltado en la curva de Los Castañeros, evitando de esa manera tener que desviar todo el tráfico en dirección a Los Llanos de Aridane por el sur de la Isla. Se regulará a través de un sistema de semáforos y contará con la presencia de vehículos de acompañamiento y personal sobre el terreno.
En un encuentro técnico, tras la petición expresa del presidente insular, Sergio Rodríguez, se ha podido adoptar esta solución, teniendo en cuenta que con la normativa europea de seguridad para este tipo de infraestructuras el túnel no puede habilitarse con doble sentido de circulación permanente al carecer de las medidas técnicas necesarias para ello.
No obstante, con el fin de facilitar la movilidad de los usuarios, se ha dispuesto un operativo especial.
El presidente insular, Sergio Rodríguez, compareció junto al consejero de Infraestructuras, Darwin Rodríguez, y el jefe de sección del área de Seguridad Vial de la Institución, Fernando Lozano, para dar a conocer la solución adoptada al desvío del tráfico por la obra.
Este último describió la normativa tanto europea como española en el caso de túneles de más de 1.000 metros de longitud, como ocurre en La Cumbre, que obliga a que, para permitir la circulación en doble sentido, se cumplan una serie de exigencias técnicas en ambos sentidos de tráfico. El Túnel Nuevo no reúne actualmente esas condiciones. Entre las carencias detectadas se encuentran la ausencia de salidas de emergencia y apartaderos, una pendiente superior al 2%, la falta de iluminación normal adaptada a doble sentido, la inexistencia de un sistema de ventilación preparado para circulación bidireccional, la ausencia de mecanismos de detección automática de incidentes, la falta de paneles de señalización variable y la incapacidad física de acceso adecuado para el personal de emergencias.
Con todos esos datos, dijo, “es inasumible por parte del Cabildo afrontar todos los riesgos que suponen estos incumplimientos”, incidiendo en que la infraestructura se ejecutó inicialmente con previsión de doble sentido, pero no se completó la construcción de un segundo túnel paralelo de seguridad.
Por su parte, el presidente insular describió que se ha intentado realizar la obra de asfaltado en horario nocturno y fines de semana, recibiendo la negativa por parte de la empresa suministradora de asfaltos.
Rodríguez destacó que en las reuniones técnicas se ha encontrado una fórmula nueva para el uso del túnel, “con un nuevo protocolo en el que hemos trabajado en las dos últimas jornadas y que nos permitirá seguir avanzando en caso de cualquier otra cuestión de emergencia”.