El tiempo en Canarias para este domingo, 8 de febrero, vendrá marcado por la estabilidad generalizada. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), predominarán los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del archipiélago, con apenas algunos intervalos nubosos que quedarán restringidos a las zonas del norte de las islas.
En las islas orientales, como Lanzarote y Fuerteventura, se espera un inicio de jornada con cielos más cubiertos en el norte y el oeste, tendiendo a despejarse en el resto de los puntos geográficos conforme avance el día.
Temperaturas en ligero ascenso
Respecto a los termómetros, el tiempo en Canarias nos dejará valores con pocos cambios o en ligero ascenso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 22 grados en provincias como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Por contra, las mínimas más frescas se registrarán en las zonas altas, destacando los 12 grados previstos en la isla de El Hierro.
En la capital grancanaria, los termómetros oscilarán en un rango muy agradable, situándose entre los 17 grados de mínima y los 22 de máxima, ideal para actividades al aire libre.
Estado del viento y medianías
En cuanto al régimen de vientos, el pronóstico de la Aemet señala que soplará del noroeste flojo en las costas. Sin embargo, se espera que el viento sea moderado en medianías y zonas altas, un factor a tener en cuenta para quienes decidan realizar senderismo o desplazamientos por las cumbres de las islas este domingo.