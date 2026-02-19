Confirmado por el ING: el último enjambre sísmico registrado en El Teide superó los 1.400 terremotos

El último enjambre sísmico en la zona oeste de Las Cañadas del Teide, el registrado entre las 18.00 horas del lunes y las 8.00 horas del martes, superó los 1.400 terremotos, casi el doble de los 755 inicialmente contabilizados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN).
Fuentes del organismo científico consultadas por la Agencia Efe indican que después de este último enjambre, el octavo desde 2016, sigue habiendo actividad sísmica en la misma zona con alguna “señal suelta” en las últimas horas.
En principio, el Instituto Geográfico Nacional había contabilizado 755 eventos híbridos a entre 7 y 8 kilómetros de profundidad en la zona oeste del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide, la misma zona donde anteriormente se habían registrado otros siete enjambres sísmicos, concretamente en octubre de 2016, junio de 2019, junio y julio de 2022, noviembre de 2024, agosto de 2024 y el 12 de febrero de este año.
Aunque ya entonces advertía de que esta cifra podría ser inferior al número real de eventos, ya que muchos de ellos presentan señales muy débiles que dificultan su identificación en los registros, lo que se confirmó ayer con la revisión de los datos, que casi duplica la cifra definitiva de terremotos.
La principal hipótesis que barajan los científicos del Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan), que insisten en que no habrá una erupción a corto o medio plazo, es la emisión de gases generados por el magma que se estarían acumulando en el sistema hidrotermal de la Isla.
El comité científico del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) se volverá a reunir hoy para analizar la situación después de las señales anómalas de la actividad sísmica captadas recientemente por las estaciones de vigilancia del Instituto Geográfico Nacional.
La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, proclamó ayer que la isla está “más preparada que nunca” ante una eventual erupción, tanto por la monitorización continua de la actividad volcánica como por la labor de coordinación con los ayuntamientos. Dávila insistió en que el Teide es “el volcán más vigilado del mundo” y recordó que hay desplegada en la Isla una red instrumental que permite conocer todo movimiento bajo tierra, incluidos los gravímetros cuánticos recientemente adquiridos por el Instituto Volcanológico de Canarias, que permitirán conocer intrusiones de magma si los hubiera.
En paralelo, apuntó Dávila, continúan las reuniones con los ayuntamientos para actualizar los planes de emergencia y de autoprotección municipales. En los próximos días se extenderá a Guía de Isora y Santiago del Teide, precisamente los dos municipios donde se desarrollarán, entre los meses de octubre y noviembre, sendos simulacros de erupción.
Planificar el Centro Nacional de Vulcanología en Canarias
Migdalia Machín, consejera de Ciencia e Innovación, indicó, sobre el futuro Centro Nacional de Vulcanología, que aún se están negociando los estatutos con el Gobierno central y se mostró partidaria en “consolidar”, con la ayuda de los expertos, la finalidad del centro en clave de futuro “como se hizo en su día con el IAC”.