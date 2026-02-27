Un estudio lo confirma: Canarias es el destino “de cine” favorito para escaparse con 2 actores nominados a los Goya

Sol, cine y una escapada perfecta. Así proyectan los españoles su viaje ideal y el destino está claro: Canarias.
Según un reciente estudio elaborado por la aerolínea Vueling, volar al Archipiélago con Mario Casas es el plan ganador para una amplia mayoría (34%). La encuesta, realizada a más de 1.000 personas, analiza con qué protagonistas de los Premios Goya se irían de viaje los españoles y qué destinos de la red de la compañía elegirían para su aventura.
El fenómeno Mario Casas: favorito de la Generación Z
El actor Mario Casas lidera con contundencia el ranking masculino. El 50% de los encuestados lo elige como el compañero de viaje ideal, situándose muy por delante de otros nominados como Alberto San Juan (23%), Manolo Solo (11,1%) o Miguel Garcés (10%).
La “Casas-manía” es especialmente rotunda entre las mujeres (65%) y la Generación Z, donde el 80% de los jóvenes entre 18 y 30 años lo escoge sin dudar. En cuanto al destino, el 35% de las mujeres volaría con el actor gallego a Canarias, opción que también comparten los “Boomers” (31%), a pesar de mostrarse más abiertos a otros destinos de la red de Vueling como Marrakech.
Susana Abaitua, rumbo al Archipiélago
En la categoría femenina, Susana Abaitua se corona como la actriz preferida para una escapada para el 43% de los españoles, seguida de Patricia López Arnaiz (25%) y Ángela Cervantes (12%).
Nuevamente, Canarias se posiciona como el enclave predilecto para viajar con la actriz. En el caso de los hombres, la elección es rotunda: el 45% pondría rumbo a las Islas con Abaitua. A nivel global, el Archipiélago concentra el 38% de los votos como destino ideal para viajar con la actriz favorita, superando a Marrakech (26%) y Baleares (18%).
Destinos para todos los perfiles
El informe de Vueling revela contrastes interesantes según el actor y la zona de residencia:
- Alberto San Juan: Es el favorito en Madrid para escaparse a las Canarias, especialmente entre los mayores de 45 años.
- Manolo Solo: Sus seguidores en Barcelona prefieren un viaje de corte urbano y elegirían volar con él a Bilbao (29%).
- Antonia Zegers: Es la nominada más votada entre la población canaria, que curiosamente elegiría Marrakech (30%) para viajar con ella.
- Nora Navas: Se mantiene en el “top 3” de las más votadas a partir de la Generación X, siempre vinculada a una escapada a las Islas Canarias.
Islas frente a ciudades
El análisis por edades realizado para Vueling confirma que la Generación Z y los Millennials (18-45 años) son los más fieles al turismo de sol y playa, concentrando en las islas más del 60% de sus preferencias. Por su parte, la Generación X (46-60 años) se muestra como el perfil más “atrevido”, siendo el grupo que más se decanta por descubrir destinos internacionales como Marrakech (22%), aunque Canarias sigue siendo su primera opción con un sólido 36%.
Con estos resultados, la aerolínea destaca cómo el Archipiélago continúa siendo el destino aspiracional por excelencia para el mercado nacional, vinculando el descanso con las caras más conocidas de nuestra gran pantalla.