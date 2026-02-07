Exigen compromiso institucional con las víctimas de la dictadura en Tenerife

Reparar el recuerdo de la represión franquista para construir un presente más justo y libre. Esta es la voluntad que, desde hace ya veinticinco años, guía a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (Armht). Sin embargo, avanzar en este camino resulta cada vez más difícil cuando no todas las partes reman en la misma dirección. Así lo denuncia la presidenta de la entidad, Mercedes Schwartz, quien reclama mayor apoyo y compromiso institucional en la labor de recuperación de la memoria histórica, especialmente en las iniciativas de localización de fosas de víctimas de la dictadura.
“Si las administraciones no se involucran, no podemos hacer nada”, señala Schwartz. En su balance de 2025 afirma que “ha sido muy difícil avanzar en los proyectos” debido a la falta de inversión pública. Tal y como recuerda, “la Isla de Tenerife fue una de las que mayor represión sufrió”, con una persecución que derivó en asesinatos y desapariciones que, pese a la dificultad para cuantificarlas debido a la opacidad del régimen, los investigadores estiman en miles.
Respecto a todas esas personas que el franquismo borró sin dejar rastro, de un día para otro, la asociación impulsa distintos proyectos de búsqueda con el objetivo de arrojar luz sobre este oscuro pasado. No obstante, “para cualquier iniciativa es necesario contratar personal especializado, investigadores… y la disponibilidad económica de la que disponemos es muy, muy limitada”.
Dentro de sus líneas de actuación destaca la lucha contra los vestigios franquistas y la reivindicación de espacios que, a su juicio, deberían ser declarados lugares de memoria democrática. El caso más emblemático, el del monumento a Franco, que lleva años en un punto muerto, atrapado en un vaivén jurídico y político. “Es impresentable que en un país democrático todavía existan monumentos de exaltación de la dictadura”.
Además desde finales del año pasado, el grupo solicita que se declaren lugares de memoria histórica espacios como la antigua prisión de Paso Alto y el Barranco del Hierro, donde fueron encarceladas y fusiladas víctimas de la represión franquista. Ambos expedientes siguen, según la entidad, “sin respuesta”.
Pese a la labor que desarrollan en la Isla, la presidenta del Cabildo “nunca se ha reunido con nosotros”, indican. Una situación que refleja el escaso compromiso político que vienen denunciando. Así, reclaman un respaldo por parte de las administraciones, sobre todo en forma de apoyo económico, “no para la asociación, sino para los proyectos, porque buscamos verdad, justicia y reparación”.
“Podría haber 500 desaparecidos en la fosa marina de Anaga”
Entre los próximos objetivos de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife, se encuentra la realización de una prospección submarina en la costa sur de Anaga, entre Santa Cruz de Tenerife y San Andrés, con el fin de investigar lo que numerosas fuentes históricas y testimonios sitúan como una gran fosa común marina utilizada durante la represión franquista.
“Los golpistas sacaban de madrugada a prisioneros, los metían en un barco y los arrojaban al mar con un saco de piedras”, relata sobre este trágico episodio. En esta fosa común de Anaga se calcula que podrían encontrarse hasta 500 desaparecidos.
Por ello, la asociación ha solicitado al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Memoria Democrática su colaboración, proponiendo la utilización del buque de salvamento Neptuno y del vehículo submarino Leopard para llevar a cabo un primer sondeo científico del fondo marino.