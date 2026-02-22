Tragedia de madrugada en la TF-1: un hombre pierde la vida en un fatídico atropello

La autopista TF-1 se ha convertido nuevamente en el escenario de una tragedia. Un hombre ha perdido la vida tras ser víctima de un atropello mortal a la altura del municipio de Granadilla de Abona, según ha confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El suceso tuvo lugar durante la madrugada, concretamente en el punto kilométrico 49 de la citada vía, en sentido sur. Las primeras llamadas de alerta al centro de emergencias informaban de la presencia de una persona que había sido arrollada por un vehículo, solicitando asistencia médica urgente de manera inmediata.
Intervención de los servicios de emergencia
Tras recibir el aviso, el 1-1-2 activó un dispositivo de emergencia compuesto por una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el médico del Centro de Salud de San Isidro. A pesar de la rápida intervención de los sanitarios, las lesiones que presentaba el afectado eran de extrema gravedad.
Al llegar al lugar del incidente, el personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento del varón, ya que las heridas sufridas resultaron incompatibles con la vida. En este tipo de accidentes en vías rápidas como la TF-1, la velocidad de los vehículos suele ser un factor determinante que reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia para los peatones.
Diligencias y limpieza de la vía
Efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta el punto del atropello para hacerse cargo de la situación. Los agentes procedieron a instruir las diligencias correspondientes y a regular el tráfico en la zona para evitar nuevos incidentes, mientras se procedía al levantamiento del cadáver.
Asimismo, el servicio de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Tenerife intervino para realizar las labores de limpieza de la calzada, asegurando que la vía quedara en condiciones óptimas para la circulación tras el trágico evento.