Otro rescate más: una turista francesa moviliza a los servicios de emergencia en Santiago del Teide

La polémica sobre la seguridad de los visitantes en los espacios naturales de la isla suma un nuevo capítulo. Este sábado, otro rescate más ha tenido lugar en las cumbres de Tenerife, donde una turista de origen francés ha movilizado a un importante despliegue de los servicios de emergencia tras accidentarse en un sendero de Santiago del Teide.
El incidente se registró en torno a las 14:01 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió una llamada de auxilio. La senderista, que se encontraba recorriendo una ruta por encima del casco del municipio, sufrió una caída accidental que le provocó heridas de carácter moderado, impidiéndole continuar el camino por sus propios medios.
Despliegue de los Bomberos de Tenerife
Dada la ubicación de la afectada en una zona de difícil tránsito, la sala operativa activó de inmediato a los Bomberos de Tenerife. Los efectivos desplazados hasta el lugar localizaron a la mujer y, ante la imposibilidad de una evacuación sencilla a pie, procedieron a trasladarla en un vehículo todoterreno hasta el punto de encuentro con las asistencias sanitarias.
Este tipo de intervenciones, cada vez más frecuentes en la orografía tinerfeña, pone de relieve la presión a la que se ven sometidos los recursos de emergencia en áreas de especial dificultad técnica. En el operativo también colaboraron activamente los servicios policiales de la zona.
Traslado al Hospital del Norte
Una vez en zona segura, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) procedió a la estabilización de la turista francesa. Tras una primera valoración médica, se determinó su traslado al Hospital del Norte debido a la naturaleza de las lesiones sufridas durante la caída.
El debate sobre el turismo y los senderos
Este nuevo rescate reabre el debate social sobre la preparación de los turistas que deciden explorar la red de senderos de la isla de forma autónoma. La zona de Santiago del Teide, conocida por sus impresionantes vistas, también presenta tramos escarpados y firmes inestables que pueden resultar traicioneros para quienes no conocen el terreno o no cuentan con el equipamiento adecuado.
Las autoridades insulares y los expertos en montaña insisten en la necesidad de consultar siempre la previsión meteorológica y no abandonar las rutas señalizadas, especialmente en un momento en el que la presión turística sobre los entornos protegidos de Tenerife sigue siendo objeto de análisis y controversia.