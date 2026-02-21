Aparatosa colisión frontal en Garachico: una mujer trasladada al hospital tras un fuerte impacto

Una mujer ha resultado herida en la mañana de este sábado tras sufrir una colisión frontal en el municipio tinerfeño de Garachico. En el accidente se vieron implicados dos turismos cuando circulaban por la carretera general que une Icod con Guía de Isora.
Los hechos se produjeron a las 12:39 horas en el tramo de la vía correspondiente a la zona de Genovés. A esa hora, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta informando del choque directo entre ambos vehículos y activó de inmediato el dispositivo de emergencia.
El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que desplazó una ambulancia de soporte vital básico al lugar, atendió a la única afectada reportada.
En el momento inicial de la asistencia, la mujer presentaba un traumatismo de tórax y otro costal, ambos de carácter moderado. Tras ser estabilizada en el punto del accidente, fue trasladada al Hospital del Norte para una valoración más profunda.
Limpieza de la vía y diligencias
Como consecuencia del fuerte impacto, la carretera quedó afectada por restos de los vehículos, lo que requirió la intervención del servicio de mantenimiento de carreteras del Cabildo para realizar las labores de limpieza y asegurar la circulación en la zona.
Efectivos de la Guardia Civil también se personaron en el lugar del siniestro para regular el tráfico e instruir las diligencias correspondientes con el fin de esclarecer las causas del accidente.
Rescate de una senderista en Santiago del Teide
Apenas una hora y media después del accidente de tráfico, los servicios de emergencia tuvieron que desplazarse al municipio de Santiago del Teide para auxiliar a una senderista accidentada.
A las 14:01 horas, el 112 recibió el aviso de que una mujer, de origen francés, había sufrido una caída en un sendero situado por encima del casco municipal, en una zona de difícil acceso. El Consorcio de Bomberos de Tenerife localizó a la afectada y procedió a su evacuación en un vehículo todoterreno hasta el punto donde esperaban los recursos sanitarios.
La mujer presentaba un traumatismo en la rodilla de carácter moderado y, tras recibir la primera asistencia por parte del SUC, fue trasladada también al Hospital del Norte. En el operativo colaboraron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.