Colisión múltiple en la TF-1: tres vehículos implicados y un joven de 25 años trasladado al hospital

El accidente, ocurrido a medianoche, se salda con un herido por traumatismo torácico y otros dos leves
Una colisión múltiple registrada a medianoche de este viernes ha dejado un balance de un herido de carácter moderado y otros dos leves en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).

El siniestro, que implicó a tres vehículos, tuvo lugar en el término municipal de San Miguel de Abona, movilizando un importante despliegue de los servicios de emergencia.

A las 23:59 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando sobre el accidente en el sentido sur de la vía.

De inmediato, se activaron los recursos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), el Consorcio de Bomberos de Tenerife, la Guardia Civil y el servicio de mantenimiento de carreteras.

Un joven de 25 años, trasladado al hospital

El herido de mayor consideración es un varón de 25 años. En el momento inicial de la asistencia, el personal sanitario del SUC confirmó que presentaba un traumatismo torácico de carácter moderado. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur para recibir atención especializada.

Además del joven hospitalizado, los facultativos asistieron a otras dos personas que presentaban heridas de carácter leve, las cuales no precisaron, en principio, traslado a un centro médico.

Dispositivo de emergencia y limpieza de la vía

En el lugar del incidente intervinieron dos ambulancias del SUC (una sanitarizada y otra de soporte vital básico).

Los efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife colaboraron estrechamente con el personal sanitario y aseguraron la zona del impacto, mientras que los agentes de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico y realizar el atestado correspondiente para esclarecer las causas de la colisión.

Dada la magnitud del choque y los restos de los vehículos esparcidos sobre la calzada, el servicio de mantenimiento de carreteras tuvo que intervenir para proceder a la limpieza de la vía, garantizando así la seguridad del resto de usuarios de la autopista en sentido sur.

