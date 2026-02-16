Martes de Carnaval en Tenerife: los 20 municipios donde es festivo este 17 de febrero

El Carnaval, una festividad arraigada en el corazón de Canarias, ya despliega toda su magia y colorido en nuestras calles. Con la celebración plenamente en marcha, Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir mañana uno de los días más potentes y esperados de su calendario festivo.
El Martes de Carnaval es, por tradición, la fecha en la que muchos municipios canarios declaran el festivo local, permitiendo que tanto vecinos como visitantes se sumerjan en la alegría del Coso y los bailes de la noche del Lunes de Carnaval sin preocupaciones laborales.
Este año, la Dirección General de Trabajo ha validado el descanso en 20 municipios de Tenerife, que mañana se detendrán para disfrutar de la música y las carrozas.
¿Dónde es festivo mañana en Tenerife?
Si te encuentras en plena celebración, debes saber que el 17 de febrero es inhábil en la mayoría de los municipios de la Isla. El descanso se reparte así:
- Área Metropolitana: Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y El Rosario.
- Zona Norte: El Sauzal, La Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo, Santa Úrsula, La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos (que suma además el lunes de Remedios), Icod de los Vinos, La Guancha y Tacoronte.
- Zona Sur: Adeje, Arona, Fasnia, San Miguel de Abona, Granadilla de Abona, Arico y Arafo.
Esta jornada forma parte de los 14 días festivos anuales, de los cuales los ayuntamientos tienen la potestad de elegir dos.
En Tenerife, la apuesta por el Martes de Carnaval sigue siendo mayoritaria.
La excepción: ¿En qué municipios SÍ se trabaja mañana?
A pesar de que el ritmo de las comparsas se escucha en toda la Isla, 11 municipios han decidido reservar sus festivos locales para otras fechas patronales. Salvo que tu convenio diga lo contrario, mañana será un día laborable normal en:
- Buenavista del Norte
- El Tanque
- Guía de Isora
- Güímar
- Santiago del Teide
- Tegueste
- Vilaflor de Chasna
- San Juan de la Rambla
- Los Silos
- Puerto de la Cruz
- San Miguel de Abona
En estos puntos, la actividad laboral no se detiene, desplazando sus festivos a días como San Juan (24 de junio) o sus fiestas mayores. Es el caso de Tegueste o Icod de los Vinos, donde el foco se pone también en el 25 de abril por San Marcos.
Un descanso que marca el ritmo del Archipiélago
A nivel regional, el Martes de Carnaval es un fenómeno imparable. Un total de 46 municipios de Canarias han elegido el 17 de febrero como jornada no laborable.
La Consejería de Turismo y Empleo, bajo la dirección de Jéssica de León, recuerda que estas fechas son oficiales tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Para evitar confusiones de última hora, la recomendación para los trabajadores es verificar siempre el calendario del municipio donde se ubica físicamente su centro de trabajo, ya que es el que marca la obligatoriedad del descanso.