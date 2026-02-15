Puerto de la Cruz ya tiene a sus tres monarcas: Marta, María de la Paz y Germán reinan en el Carnaval más mexicano

En tan solo dos días, Puerto de la Cruz ha coronado a Sus Majestades del Carnaval Internacional tras la elección de la Reina Adulta, Gran Dama y Rey en dos de sus noches más esperadas y emocionantes, en las que la fantasía y la elegancia se vistieron de México para celebrar la fuerza de dos culturas unidas por la alegría, el color y la pasión por la fiesta.
La primera gala tuvo lugar el jueves y bajo una atmósfera impregnada de símbolos, música y esencia mexicana, el Recinto del Carnaval se transformó en un escenario de luz y creatividad que reafirmó esta fiesta como uno de los grandes referentes festivos y culturales del Archipiélago.
Uno de los momentos más emotivos fue la proclamación de María de la Paz Real Hernández como Gran Dama del Carnaval 2026. Con la fantasía Alma y Pasión, diseñada por Yaiza Trujillo y Raúl Hernández, conquistó al público y al jurado con su propuesta.
Representando a Administración de Loterías El Chiquillo, Asociación de Vecinos Amigos del Valle, Cafetería Zumería Mango y Cofradía de Aguas, María de la Paz brilló con luz propia, encarnando la experiencia, la ilusión y el orgullo carnavalero que definen esta categoría. Recibió el trono de manos de Ana López González, Gran Dama 2025, quien durante el último año ha sido imagen y ejemplo del espíritu festivo que caracteriza a la ciudad turística.
Seguidamente, se procedió a coronar a la Reina Adulta del Carnaval, título que este año recayó en Marta del Carmen Febles Méndez, quien deslumbró con la fantasía Ritmo de la Noche, diseñada por Zara Díaz Mendoza y patrocinada por Imesapi y Aqualia.
Su fantasía, colmada de brillo, plumas y fuerza escénica, conquistó al público en una puesta en escena poderosa y envolvente que simbolizó la energía carnavalera. Marta recibió el cetro de manos de Andrea Farina Pérez, Reina 2024, quien regresó al escenario en una noche cargada de simbolismo, ya que la Reina 2025, Soraya Campana Labrador, representa estos días a la ciudad en el Carnaval de Düsseldorf, fortaleciendo los lazos de hermanamiento que unen a Puerto de la Cruz con Alemania desde hace 54 años.
El jurado estuvo compuesto por destacadas personalidades del ámbito cultural y comunicativo, actuando como presidente Natanael Padrón, director del Colectivo Tenerife Moda. La gala fue presentada por Fran Peraza y Daniel Montesdeoca y contó con la dirección artística de Sergio López e Itahisa García, de la firma Amarca.
La segunda velada tuvo lugar el viernes en el mismo recinto y en este caso estuvo conducida con elegancia y cercanía por las comunicadoras canarias Yaiza Díaz y María José Enríquez.
En total fueron cinco los candidatos que aspiraban a convertirse en el Rey del Carnaval de este año pero finalmente el jurado otorgó el cetro a Germán Herrera Padilla, que presentó la fantasía Memory, un diseño de Yeray Díaz Fernández, patrocinada por hotel GF Noelia.
Memory destacó por su elegancia, profundidad conceptual y una ejecución impecable, conquistando tanto al público como al jurado gracias a una puesta en escena cuidada y emotiva. Este último estaba integrado por profesionales vinculados al mundo de la moda, la empresa y las artes escénicas. Su presidente fue Juanjo Dex, técnico de vestuario y attrezzo en artes escénicas, aportando su experiencia y criterio técnico al proceso.
La música y el espectáculo marcaron una noche de intensidad constante. La artista portuense Lady Blue encendió el escenario con su energía arrolladora mientras que la murga femenina Las Parlanchinas dejó su inconfundible sello con una interpretación ambientada en los años 80. A ellos se sumaron la batucada Guaraní, el grupo coreográfico Essavan, la comparsa Son Bahía y la artista cubana La Papina.
Tras la elección del nuevo Rey del Carnaval, junto a la Reina Adulta, la Gran Dama y el Trono Infantil, los y las portuenses comienzan a vivir la fiesta en las calles del municipio.