Puerto de la Cruz ya tiene programa de Carnaval: guía completa de actos y fechas clave hasta el 28 de febrero

Galas, actos familiares, desfiles y noches festivas llenarán las calles de Puerto de la Cruz durante casi tres semanas de celebración
Puerto de la Cruz ya tiene programa de Carnaval: guía completa de actos y fechas clave hasta el 28 de febrero
Puerto de la Cruz ya tiene programa de Carnaval: guía completa de actos y fechas clave hasta el 28 de febrero.
El Carnaval Internacional de Puerto de la Cruz 2026 ya tiene calendario oficial y llenará las calles del municipio hasta el 28 de febrero con galas, desfiles, actos familiares y noches de baile.

La ciudad se prepara para casi tres semanas de celebración en las que tradición, música y participación popular volverán a ser protagonistas en las carnestolendas portuenses.

La apertura oficial llegará mañana viernes, 6 de febrero, con la Gala Inaugural del Carnaval Internacional de Puerto de la Cruz 2026, en la que se presentarán los aspirantes al trono infantil, la Reina y el Rey del Carnaval. El acto marcará el inicio de un programa que combina espectáculos escénicos con actividades en la calle.

Puerto de la Cruz ya tiene programa de Carnaval: guía completa de actos y fechas clave hasta el 28 de febrero

Protagonismo para el público infantil en el Carnaval de Puerto de la Cruz

El fin de semana inicial estará dedicado en gran parte a los más pequeños. El domingo 8 de febrero se celebrará la Gala del Trono Infantil, mientras que los días 9 y 10 de febrero el Carnaval Infantil tomará las calles con actividades, música, pintacaras y castillos hinchables.

El miércoles 11 de febrero llegará uno de los actos más entrañables: la Mini Sardina, una cita pensada para que niños y familias participen en el espíritu carnavalesco en un ambiente lúdico y seguro.

Elección de la Reina, el Rey y la Gran Dama

Uno de los momentos más esperados del programa llegará el jueves 12 de febrero, con la Gala de Elección de la Reina y la Gran Dama del Carnaval, seguida el viernes 13 de febrero por la Gala de Elección del Rey. Ambas citas reunirán a diseñadores, aspirantes y público en torno a uno de los ejes tradicionales de la fiesta.

Carnaval en la calle y noches de baile

El Carnaval continuará extendiéndose por distintos espacios del municipio con jornadas de ambiente callejero, exposiciones y verbenas. El sábado 14 de febrero habrá actividades diurnas, una expo-exhibición carnavalera y una noche de baile y orquesta, mientras que el domingo 15 de febrero se celebrarán concursos, pasacalles y actos de disfraces.

El programa incluye además horarios específicos para chiringuitos y una clara apuesta por combinar ocio nocturno con actividades familiares y culturales, reforzando el carácter participativo del Carnaval portuense.

Una cita marcada en el calendario

Con una programación que se extiende hasta finales de febrero, el Carnaval Internacional de Puerto de la Cruz 2026 volverá a situarse como uno de los grandes atractivos festivos del norte de Tenerife, combinando tradición, creatividad y una amplia oferta de actos para todos los públicos.

Toda la programación detallada, horarios y actos puede consultarse en el programa oficial del Carnaval Internacional de Puerto de la Cruz 2026, facilitado por el Ayuntamiento.

