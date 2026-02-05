La hazaña de ‘La Lecherita’, uno de los personajes más queridos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: 42 años con su “cestita”

Hay personajes del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que trascienden el disfraz y se convierten en memoria viva. Uno de ellos es La Lecherita, encarnada desde hace más de cuatro décadas por Laura Mendoza, que esta semana ha vuelto a emocionar al recordar el origen de un personaje nacido del cariño, la nostalgia y el homenaje a las mujeres que marcaron su infancia.
Durante una entrevista en La Radio Canaria, Laura rememoró cómo, con 25 años, decidió salir por primera vez caracterizada como La Lecherita. Aquel debut no fue casual. “Yo tenía 25 años cuando me puse el primer traje de la lecherita y salí el primer año a los carnavales con mi traje de La Lecherita”, explicó. Fue entonces, en plena víspera de Carnaval, cuando tomó una decisión que daría sentido al personaje para siempre: hacerlo “en memoria, en el recuerdo y en homenaje de aquellas mujeres lecheras que venían a mi casa a venderle la lechita fresca a mi madre”.
Un gesto sencillo que se convirtió en símbolo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
La idea tomó forma al día siguiente. Laura bajó al mercado Nuestra Señora de África, en Santa Cruz de Tenerife, donde encontró los elementos que aún hoy la acompañan. “Al día siguiente bajé al mercado Nuestra Señora de África, de Santa Cruz de Tenerife, y allí compré la primera cestita y dos cacharritos de la leche que hoy siguen saliendo conmigo”, relató.
Ese gesto sencillo se convirtió en una seña de identidad. “42 años lleva esta cestita conmigo”, dijo emocionada, subrayando el valor sentimental de unos objetos que han sobrevivido al paso del tiempo y a décadas de Carnaval. “Se pueden imaginar el cariño, el amor y la pasión tan grande que yo le puedo tener a mis cacharritos y a mi cestita”.
Emoción intacta tras más de cuatro décadas
Durante la conversación, Laura no pudo contener las lágrimas al hablar del vínculo que mantiene con el personaje y con el público. “De disfrutar de la gente, de vivir la pasión de nuestros carnavales… la cestita está para cambiarla, está la pobrecita… pero no la quiero soltar, porque le tengo un cariño…”, confesó, visiblemente emocionada.
Sus palabras coinciden con el mensaje difundido por la propia Radio Canaria tras su visita a los estudios, donde destacaron que La Lecherita lleva conmigo 42 años de gloria y de disfrutar con la gente en nuestros carnavales, y subrayaron el valor de un personaje creado para mantener viva la memoria de aquellas mujeres que llevaban leche fresca de casa en casa.
Un personaje inseparable del Carnaval
La Lecherita no solo forma parte del imaginario popular del Carnaval chicharrero, sino que representa una forma de entender la fiesta ligada a la cercanía, al recuerdo y a la identidad. A lo largo de más de cuatro décadas, Laura Mendoza ha convertido ese homenaje íntimo en un símbolo colectivo, reconocido y querido por generaciones.
Hoy, cuando recuerda el origen de la cestita y los cacharritos que aún la acompañan, Laura vuelve a demostrar que el Carnaval no solo es música y disfraces, sino también emoción, historia y memoria compartida.