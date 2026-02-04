Golpe a la ganadería ilegal en Tenerife: estas son las multas a las que se enfrentan las 5 granjas denunciadas

El Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha realizado durante el mes de enero un total de 37 controles en instalaciones pecuarias en distintos municipios de Tenerife, tanto en zonas rurales como periurbanas y ha impuesto cinco denuncias.
En concreto, tres de las granjas denunciadas carecían de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC), lo que supone un incumpliendo de la obligación legal de registro, informa una nota de la Consejería de Presidencia.
En uno de estos casos, además, la instalación no figuraba dada de alta como núcleo zoológico, requisito obligatorio para cualquier establecimiento que aloje, críe, venda o mantenga animales.
Asimismo, otras dos explotaciones fueron propuestas para sanción por deficiencias en la gestión de los subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), relacionadas con la ausencia de un tratamiento adecuado de cadáveres o subproductos.
La nota precisa que este tipo de incumplimientos supone un grave riesgo sanitario y ambiental, ya que estos residuos deben eliminarse o valorizarse conforme a los métodos legalmente establecidos.
La Consejería indica que el Plan de Inspecciones en Explotaciones Ganaderas de 2026 tiene como finalidad principal garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad animal, bienestar animal, seguridad, identificación y registro de las explotaciones ganaderas.
Entre sus objetivos se encuentran la verificación de las condiciones en las que se desarrollan las actividades ganaderas, la prevención de riesgos para la salud pública y el medio ambiente, la detección y corrección de posibles irregularidades, el refuerzo de la labor preventiva y de control policial, así como el mantenimiento de una relación fluida y de colaboración con el sector ganadero.
Añade que el desarrollo o de este Plan ha permitido reforzar la presencia y actividad del Cuerpo General de la Policía Canaria en el ámbito rural, garantizar un control efectivo del cumplimiento de la normativa ganadera y priorizar la labor preventiva y de información, manteniendo una relación de colaboración con el sector.
El coste de las infracciones: ¿A cuánto ascienden las multas?
El Plan de Inspecciones 2026 se apoya en un marco legal estricto. El Cuerpo General de la Policía Canaria ha tramitado denuncias que, según la gravedad, se dividen en los siguientes tramos económicos:
1. Inexistencia de registro (REGAC)
No estar inscrito en el Registro de Explotaciones Ganaderas es una falta de trazabilidad.
- Normativa: Ley 8/2003 de Sanidad Animal.
- Infracción Leve: De 600 € a 3.000 € (si es por falta de comunicación o errores documentales).
- Infracción Grave: De 3.001 € a 60.000 € (si se inicia la actividad sin ninguna autorización o registro previo).
2. Sin licencia de Núcleo Zoológico
Obligatorio para instalaciones que alojen animales (cría, venta o mantenimiento).
- Normativa: Ley 7/2023 de Bienestar Animal.
- Sanción: Al considerarse una actividad sin autorización administrativa, la multa oscila habitualmente entre los 10.001 € y los 50.000 € (infracción grave).
3. Mala gestión de residuos (SANDACH)
El tratamiento inadecuado de cadáveres o subproductos animales supone un riesgo biológico.
- Normativa: Ley 8/2003 de Sanidad Animal.
- Cuantía Grave: De 3.001 € a 60.000 €.
- Cuantía Muy Grave: Si existe riesgo de propagación de enfermedades epizoóticas (como la gripe aviar), la multa puede llegar a los 1.200.000 €.
Dato clave: La cuantía exacta se determina en función del número de animales afectados, el daño causado al medio ambiente y si existe reincidencia por parte del ganadero en los últimos tres años.