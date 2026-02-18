La Guardia Civil detiene en Tenerife a dos hombres por su manera de conducir: llevaban droga en el coche

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana de esta Comandancia (USECIC), han detenido a dos varones de 20 y 22 años de edad, como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas.
Los hechos delictivos fueron descubiertos por los agentes de la Guardia Civil mientras se encontraban realizando un Control Preventivo de Seguridad Ciudadana en el municipio de Güímar, momento en el que los acusados levantaron sospechas debido a las bruscas maniobras de aminoración de la marcha que comenzó a realizar el conductor al percatarse de la presencia de los agentes.
Tras mantener una entrevista con ambos y teniendo en cuenta la notoria actitud de nerviosismo de los ahora acusados, una vez que fueron identificados los agentes procedieron a realizar un registro del vehículo, hallando en su interior una bolsa de plástico que contenía 10 paquetes de hachís, que arrojó un peso total de 1 kg. Asimismo, también se aprehendió una dosis de cocaína, dinero en efectivo fraccionado en diversos tipos de billetes y dos terminales móviles.
Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente.