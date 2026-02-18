Agentes de la Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, han desarticulado un activo punto de venta de droga que operaba bajo el disfraz de una asociación privada. Lo que parecía un club social en el centro de la capital era, en realidad, un supermercado de sustancias estupefacientes que ha dejado estupefactos a los residentes por la sofisticación de sus productos.
El engaño de la “ficticia legalidad” en Santa Cruz
La investigación, desarrollada bajo una estricta vigilancia, permitió a los agentes confirmar que el local utilizaba una apariencia de legalidad ficticia. Bajo el amparo de una asociación cannábica, los responsables presuntamente vendían marihuana y hachís de forma indiscriminada.
Según informan las fuentes policiales, el trasiego de personas era constante durante todo el día. El flujo de clientes, entre los que se encontraban numerosos ciudadanos extranjeros, alertó a las autoridades sobre la verdadera actividad que se escondía tras las puertas del establecimiento.
Sirope de THC y “Ice Hachís”: un inventario peligroso
Tras obtener la autorización judicial, los investigadores, apoyados por la Unidad de Guías Caninos, procedieron al registro del local. El hallazgo no solo confirmó las sospechas, sino que reveló la venta de derivados del cannabis altamente potentes y poco comunes:
- Jarabes infusionados: Se intervinieron 36 botes de THC infused syrup (sirope con 300 mg de THC).
- Concentrados de lujo: Casi 300 gramos de ‘ice hachís’ (extracto de alta pureza) y botes de la sustancia conocida como ‘dabtella’.
- Arsenal de cannabis: Más de 2,9 kilos de marihuana y 814 gramos de hachís convencional.
- Vapeo y consumibles: Dispositivos de vapeo con extractos y paquetes de hash rosín.
Giro radical en la seguridad del centro histórico
La intervención se ha saldado con tres detenidos como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas. Con esta operación, la Policía Nacional da por desarticulado un punto de venta que no solo infringía la ley, sino que alteraba la convivencia en una de las zonas más transitadas de Santa Cruz de Tenerife.
Los arrestados ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial. Esta operación subraya la vigilancia sobre las asociaciones cannábicas que exceden los límites legales, convirtiéndose en puntos de venta encubiertos que ahora están en el punto de mira de las fuerzas de seguridad.