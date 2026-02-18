Prohibido colgar objetos en las ramas y multas por orines de perro: Santa Cruz protege sus árboles con una nueva ordenanza

Santa Cruz de Tenerife contará con una nueva ordenanza municipal de Protección del Arbolado Urbano, una futura normativa, aparejada a la entrada en vigor de la ley de iniciativa popular aprobada por el Parlamento de Canarias el pasado diciembre, en la que se fijará un régimen sancionador y medidas reguladoras para preservar el patrimonio arbóreo del municipio. Una normativa que, además, irá acompañada de la actualización de la correspondiente a Medio Ambiente, que no ha sufrido variaciones desde que fuera aprobada en 2004.
El concejal de Servicios Públicos y Medio Ambiente del Ayuntamiento, Carlos Tarife, anuncia que la intención es comenzar a trabajar en la nueva ordenanza en los próximos meses, pues “se acaba de sacar a licitación el nuevo contrato de Parques y Jardines, del que espero tengamos nueva empresa adjudicataria en octubre, y en paralelo se irá trabajando en la normativa municipal”.
Tarife añade que la finalidad de la futura ordenanza, de la que aún no hay borrador, será velar por el cuidado de los ejemplares existentes, por lo que, entre otras medidas, se prohibirá colgar elementos de troncos y ramas sin autorización o también se multará a aquellos ciudadanos que permitan que sus perros orinen en parterres. Según determinen los técnicos municipales, las sanciones se tipificarán en muy graves, graves o leves.
Esta ordenanza municipal dará cumplimiento a ley de Protección del Arbolado Urbano de Canarias, que ya ha entrado en vigor tras su reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), norma en la que se regulan las infracciones graves de las muy graves, como la tala, el derribo o la eliminación de árboles protegidos sin autorización preceptiva o cuando se incumplan los preceptos legales, salvo por razones de seguridad para personas o bienes.
Asimismo, la ley hace hincapié en que no se podrá talar un árbol sin justificación técnica ni realizar podas sin criterios adecuados, permitiendo solo esta actuación si existe un riesgo para la seguridad o la salud, daños graves a infraestructuras, actuaciones de interés general justificadas o situaciones de urgencia acreditada. Por ello, sitúa a cada ejemplar como un bien a proteger debido a su papel ambiental.
Altas temperaturas
Conceptos que ahora serán trasladados a la futura ordenanza municipal con la finalidad de que la protección de la masa arbórea de la capital también favorezca al impulso de refugios climáticos a través de nuevas zonas de sombra que se contemplarán en el nuevo Plan de Altas Temperaturas, sobre el que ya trabaja el Consistorio.
Al respecto, Tarife señala que para contar con asistencia técnica para elaborar este nuevo plan contra el cambio climático se destinará una partida de 16.000 euros en el presupuesto del área para 2026, cuentas cuyo montante total se sitúa en 2,2 millones. Así, especifica que “el objetivo del estudio técnico será fijar aquellas actuaciones que ayuden a reducir los efectos de las altas temperaturas en la ciudad, lo que unido al Plan de Infraestructuras Verdes, determinará en qué calles se llevará a cabo, bien a través de sombra natural o artificial”.
Tarife matiza que “hemos contemplado varias partidas para dotar de sombra espacios urbanos. Unos proyectos que se ejecutarán este año como el ya anunciado para colocar lonas transversales y plantar arbolado en la calle Castillo, para lo que se destinarán 60.000 euros del presupuesto de 2026, junto a otros 15.000 euros que irán encaminados a favorecer refugios con sombra en calles”.
Igualmente, se invertirán 25.000 euros en dotar de sombra parques infantiles como los ubicados en La Granja, García Sanabria o en la calle Volcán de Chaorrra, en el Suroeste. Actuaciones a las que se sumará la del rastro capitalino, que contará con 25.000 euros para llevar a cabo el techado completo de su superficie.
La idea es colocar grandes velas, sujetas a soportes laterales que abarcarán todo el espacio en el que se ubica el mercadillo dominical, en la avenida Marítima. Una actuación a la que se unirá la creación de nuevos corredores verdes en la ciudad, dotada con 60.000 euros.