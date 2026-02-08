La Agencia Tributaria ya ha marcado en rojo el calendario para millones de ciudadanos. La Campaña de la Renta y Patrimonio comenzará oficialmente en apenas dos meses, concretamente el 8 de abril, fecha en la que se abrirá el plazo para la presentación de declaraciones a través de internet.
Este año, Hacienda ha decidido retrasar el inicio de la campaña en comparación con ejercicios anteriores, situando el arranque justo después de la Semana Santa. En Canarias, miles de contribuyentes aguardan esta fecha para beneficiarse de las deducciones autonómicas específicas que compensan el coste de la vida en el Archipiélago.
Fechas clave de la Renta: del borrador a la cita presencial
A partir del 8 de abril, los usuarios podrán acceder al borrador y a sus datos fiscales mediante el sistema Renta Web. No obstante, el calendario cuenta con hitos importantes que todo canario debe conocer para evitar sanciones:
- 6 de mayo: Comienza la confección de declaraciones por teléfono (solicitud de cita desde el 29 de abril).
- 1 de junio: Inicio de la atención presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria (cita previa desde el 29 de mayo).
- 25 de junio: Fecha límite para las declaraciones con resultado a ingresar mediante domiciliación bancaria.
- 30 de junio: Fin oficial de la Campaña de la Renta.
¿Quiénes están obligados a declarar en las Islas?
Una de las grandes novedades que cambia las reglas este año es la obligación universal para los trabajadores autónomos. Independientemente de sus ingresos, cualquier persona que haya estado de alta en el RETA o en el Régimen del Mar deberá formalizar el trámite.
Para los trabajadores por cuenta ajena, el umbral se mantiene en los 22.000 euros anuales si proceden de un solo pagador. En el caso de tener dos o más pagadores (situación frecuente en el sector servicios en Canarias), el límite se fija en 15.876 euros, siempre que las percepciones del segundo y restantes superen los 1.500 euros.
Asimismo, los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y sus unidades de convivencia tienen la obligación de presentar la declaración para mantener la prestación.
Deducciones y métodos de pago
En el caso de Canarias, es vital revisar las deducciones por alquiler de vivienda habitual, gastos médicos o por el alza de precios, que suelen aliviar la presión fiscal en las Islas. Respecto al pago, la Agencia Tributaria facilita canales modernos como Bizum, además de la tradicional domiciliación o el pago con tarjeta de crédito/débito.
El pasado ejercicio, Hacienda devolvió más de 13.000 millones de euros a nivel nacional, cumpliendo con casi el 98% de las solicitudes antes de finalizar el año. Con un incremento previsto en el número de declarantes, los expertos recomiendan revisar el borrador con antelación para asegurar que se aplican correctamente los incentivos fiscales canarios.