Localizan el cuerpo sin vida de un hombre con un fuerte golpe en la cabeza en la Playa de Las Canteras

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido localizado en la mañana de este lunes en la zona de La Puntilla, en la Playa de Las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria). El hallazgo se produjo alrededor de las 10:30 horas, cuando un trabajador del Real Club Victoria avistó el cuerpo en la rampa de acceso al mar que utiliza la entidad para sus embarcaciones.
Tras recibir el aviso, se desplazaron al lugar efectivos de la Policía Nacional, la Policía Científica y el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento del varón.
Primeros indicios sobre la muerte en la Playa de Las Canteras
A pesar de que el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza, la inspección ocular realizada in situ por el médico forense apunta a que podría tratarse de una muerte natural.
Según fuentes policiales, el traumatismo craneal no determinaría necesariamente una muerte violenta, aunque la causa exacta del deceso no se conocerá hasta que se realice la autopsia.
El fallecido, que se encontraba indocumentado en el momento del hallazgo, era una persona conocida en la zona que, según las primeras informaciones, vivía en situación de indigencia.
La rampa donde fue localizado es un lugar donde habitualmente pernoctan personas sin hogar.
Pendientes de la autopsia
Varios testigos han manifestado a los agentes que el hombre fue visto durante la tarde del domingo en las inmediaciones de la playa con signos de embriaguez. Este dato, sumado a la valoración inicial del forense, refuerza la hipótesis de un fallecimiento por causas naturales o una caída accidental, extremo que deberá ser ratificado por el Instituto de Medicina Legal.
La jueza de guardia acudió al lugar para proceder al levantamiento del cadáver una vez finalizados los trabajos de la Policía Científica en el área.
Se prevé que la autopsia se realice durante la jornada de este martes para esclarecer definitivamente las circunstancias de este suceso en la capital grancanaria.