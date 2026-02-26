sucesos

Localizan un cadáver en una rotonda de la TF-4

El cuerpo se encuentra en avanzado estado de descomposición, lo que dificulta su identificación
Rotonda de la TF-4. Google Maps
El cadáver de una persona fue localizado en la tarde de este miércoles en Santa Cruz de Tenerife, concretamente en la zona de Los Moriscos, cerca de Hoya Fría, en una de las rotondas de la TF-4, informan a Europa Press fuentes de la Policía Nacional.

El hallazgo se produjo en torno a las 18.00 horas, y raíz de una llamada del 112 Canarias se inició un dispositivo para rescatar el cuerpo conformado por Bomberos y Policía Nacional.

La investigación está abierta porque ni siquiera se ha podido identificar aún el cuerpo dado su avanzado estado de descomposición y se espera por las conclusiones de la autopsia para tratar de esclarecer las causas del fallecimiento.

