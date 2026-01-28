sucesos

Localizan un segundo cadáver en un mirador de Tenerife: un agente canino fue la clave

Un amplio dispositivo de búsqueda especializado tras el hallazgo de otro cuerpo en idénticas circunstancias permitió la localización de la persona encontrada sin vida
Agentes de la Policía Nacional han localizado el cuerpo sin vida de una persona que se había precipitado desde las inmediaciones del Mirador de Benijo, en el marco de un dispositivo de búsqueda activo desplegado durante varios días en la zona.

La localización fue posible gracias a la rápida y eficaz intervención del Grupo de Guías Caninos de la Policía Nacional, especializado en la detección de restos humanos. El perro actuante, de raza Springer Spaniel, ha participado previamente en operativos de gran complejidad, como el dispositivo especial desplegado con motivo de la DANA, demostrando una vez más, la alta especialización y preparación de estas unidades.

El operativo contó asimismo con el apoyo de medios aéreos, concretamente un helicóptero de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, así como del equipo de drones de la Policía Nacional, que permitió una inspección exhaustiva de una zona de difícil acceso. También colaboraron en el dispositivo los canes del grupo REHU de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife.

Las investigaciones continúan abiertas y están siendo desarrolladas con el objetivo de esclarecer las causas de los fallecimientos y lograr la plena identificación de las personas halladas.

La Policía Nacional destaca la importancia de la coordinación entre unidades especializadas y el uso de medios técnicos avanzados en la búsqueda activa de personas desaparecidas, subrayando el papel fundamental de los guías caninos en este tipo de intervenciones.

