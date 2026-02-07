sucesos

Localizada tras una noche a la intemperie: rescatan a la mujer de 75 años perdida en Chamorga desde el viernes

El dispositivo de búsqueda se prolongó durante toda la tarde-noche del viernes y parte de la mañana de hoy sábado
El helicóptero del GES localiza y rescata a la mujer de 75 años extraviada en los senderos de Anaga desde el viernes. / 112 Canarias
Finaliza con éxito la búsqueda en el Macizo de Anaga. Tras horas de intensa incertidumbre y un dispositivo de rastreo que se prolongó durante toda la tarde-noche del viernes y parte de la mañana de hoy sábado, los servicios de emergencia han logrado localizar y rescatar con vida a la senderista de 75 años que se encontraba desaparecida en la zona de Chamorga, en Santa Cruz de Tenerife, desde ayer viernes.

El hallazgo ha sido posible gracias a la intervención del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, que sobrevolaba el escarpado Parque Rural de Anaga desde las primeras luces de este sábado.

La aeronave logró divisar a la mujer en una zona de difícil acceso, procediendo de inmediato a su recuperación.

Evacuada con problemas de salud moderados

Tras ser rescatada del terreno, la mujer fue trasladada por el helicóptero hasta un punto seguro donde esperaba una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC). Según las primeras valoraciones sanitarias, la senderista presenta problemas de salud de carácter moderado, derivados probablemente del esfuerzo físico y de haber pasado la noche a la intemperie en una zona conocida por su alta humedad y descenso de temperaturas nocturnas.

Una vez estabilizada, la paciente fue trasladada en ambulancia a un centro hospitalario para recibir una valoración más exhaustiva y tratamiento médico.

En el dispositivo de búsqueda y rescate también han intervenido Policía Nacional y Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, así como Bomberos de Tenerife, Protección Civil y Unidad de Montes santacrucera.

