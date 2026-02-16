¿Hasta cuándo durará la calima en Canarias? La Aemet pone fecha al fin del aviso

Canarias se enfrenta a un episodio de polvo en suspensión que ha obligado a las autoridades a tomar medidas preventivas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que mantendrá activo el aviso amarillo por calima en la totalidad del Archipiélago hasta las 12:00 horas de este martes, 17 de febrero.
Según las previsiones oficiales, la visibilidad se verá reducida a unos 3.000 metros en las zonas más afectadas.
El fenómeno, que comenzó a intensificarse a primeras horas de este lunes, ha llevado al Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, a declarar la situación de prealerta por calima en todas las islas.
Esta decisión se ampara en el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Zonas más afectadas y visibilidad
Las concentraciones de polvo sahariano se sitúan entre los 50 y 200 μg/m3, siendo especialmente significativas en altitudes comprendidas entre los 400 y 500 metros.
Aunque el aviso amarillo afecta a toda la comunidad autónoma, el impacto es mayor en las vertientes este, sur y oeste de Gran Canaria y Tenerife, así como en la totalidad de Lanzarote y Fuerteventura.
En la provincia occidental, el este de La Palma, La Gomera y El Hierro también mantienen la vigilancia ante una calima que, si bien es generalizada, comenzará a remitir de forma progresiva a partir del mediodía del martes.
Giro del tiempo
La buena noticia para los residentes y turistas en las Islas es que la tendencia irá a menos de forma inminente. A partir de la tarde del martes, se espera un cambio en el régimen de vientos que favorecerá la limpieza de la atmósfera.
El viento, que ha soplado de componente este, girará a noreste al final del día, marcando la entrada del Alisio que desplazará la masa de aire sahariano hacia el Atlántico.
Para el miércoles, 18 de febrero, la Aemet prevé que la calima sea ya ligera y tienda a desaparecer desde las primeras horas de la jornada. Los cielos recuperarán su claridad habitual, aunque podrían aparecer intervalos de nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve.
Temperaturas y estado del mar
A pesar de la presencia del polvo en suspensión, las temperaturas no experimentarán cambios bruscos. Se esperan ligeros ascensos en las zonas de interior y medianías, con máximas que podrían alcanzar los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y San Sebastián de la Gomera. En el caso de Las Palmas de Gran Canaria, el termómetro oscilará alrededor de los 24 grados.
En cuanto al estado del mar, se recomienda precaución en las costas debido al viento del este y sudeste de fuerza 2 a 4, con áreas de marejada. La presencia de mar de fondo del norte y noroeste dejará olas de entre 1 y 2 metros de altura.
Recomendaciones de salud
Ante la situación de prealerta, las autoridades sanitarias recomiendan a la población, especialmente a aquellas personas con enfermedades respiratorias o crónicas, evitar la exposición prolongada al aire libre. La acumulación de partículas en suspensión puede agravar patologías previas y provocar irritación ocular o dificultades respiratorias.