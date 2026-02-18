sucesos

Apuñalamiento en Tenerife: trasladan al hospital a un hombre herido con arma blanca en Arona

La Guardia Civil investiga las causas del ataque
Atropello junto a la TF-5. Ambulancia del SUC 112 Canarias
Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una agresión con arma blanca en la tarde de este miércoles en el municipio de Arona. Los hechos, que se produjeron a plena luz del día, obligaron a un rápido despliegue de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad en el sur de Tenerife.

Alerta en la calle Tagoror

El incidente tuvo lugar en la calle Tagoror alrededor de las 17:16 horas. En ese momento, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una llamada de alerta informando sobre un varón que presentaba lesiones compatibles con un objeto punzante tras una supuesta riña o ataque en plena vía pública.

De inmediato, el 112 activó el protocolo de emergencias, enviando al lugar una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Estabilización y traslado al Hospital del Sur

A su llegada, el personal sanitario del SUC asistió al afectado, quien presentaba una herida por arma blanca en el costado. Tras una valoración inicial y la estabilización de la víctima, el personal médico calificó su estado como moderado, procediendo a su traslado urgente en ambulancia hacia el Hospital del Sur, donde permanece bajo observación.

Investigación abierta

Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arona se personaron en el lugar de la agresión para asegurar la zona y recabar los primeros testimonios. Según fuentes oficiales, los servicios policiales ya se han encargado de la instrucción de las diligencias pertinentes para esclarecer las circunstancias del ataque e intentar localizar al autor o autores de la agresión.

Por el momento, no han trascendido detenciones relacionadas con este suceso, aunque la investigación continúa abierta para determinar si se trató de un altercado fortuito o de un incidente premeditado.

