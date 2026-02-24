“No tener un hospital completo colapsa las carreteras”: la advertencia del PSOE ante la ‘parálisis sanitaria’ del Sur de Tenerife

La crisis sanitaria en el sur de Tenerife vuelve al primer plano de la política insular. El Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife ha registrado una moción para el pleno de este viernes con un objetivo claro: exigir a la presidenta Rosa Dávila que lidere el desbloqueo definitivo de las obras de ampliación del Hospital del Sur.
Según el portavoz socialista, Aarón Afonso, la actual “parálisis” de las infraestructuras afecta directamente a más de 400.000 ciudadanos.
Desde el PSOE se acusa directamente a la coalición de gobierno (CC y PP) de frenar los avances alcanzados en el mandato anterior. Afonso recuerda que en 2022 se firmó un acuerdo estratégico que incluía una partida de más de 40 millones de euros para integrar un centro sociosanitario en la ampliación hospitalaria, un plan que, tras dos años y medio de legislatura, sigue sin ejecutarse.
Sanidad y movilidad: un problema estructural
Apuntan que la falta de un hospital plenamente operativo —con quirófanos, hospitalización y servicios esenciales— no solo genera una desigualdad territorial histórica, sino que tiene un impacto colateral en el tráfico. “No tener un hospital completo no solo colapsa urgencias, colapsa carreteras“, sostiene tajante Aarón Afonso.
Miles de pacientes deben desplazarse diariamente desde los municipios sureños hacia el área metropolitana para consultas o ingresos, lo que incrementa la congestión viaria y supone una carga física y emocional para las familias y personas dependientes.
Una licitación bajo “presión ciudadana”
El PSOE critica que el Servicio Canario de la Salud haya esperado hasta el pasado 11 de febrero para licitar la redacción del proyecto de la Fase I. Según el grupo de la oposición, este movimiento solo se ha producido tras la amenaza de nuevas movilizaciones por parte de la Plataforma en defensa del Hospital del Sur.
“Esta reacción tardía evidencia la falta de impulso político del actual gobierno insular”, señalan desde las filas socialistas, quienes califican de “urgente” que se agilicen los plazos administrativos.
Exigencias a la presidenta insular
La moción que se debatirá este viernes reclama que Rosa Dávila ejerza una presión política activa ante el Gobierno de Canarias. El texto exige:
- El cumplimiento íntegro del acuerdo interadministrativo de 2022.
- La asignación de partidas presupuestarias suficientes para las obras.
- La adopción de medidas provisionales para ampliar el número de camas hospitalarias mientras se ejecutan los trabajos.
“La salud del Sur no admite más dilaciones”, concluye Afonso, subrayando que el Cabildo debe abandonar la pasividad para que la ampliación sea, al fin, una realidad tras décadas de promesas.