Luz verde a la ampliación del Hospital del Sur: más de 1 millón para acabar con 10 años de abandono

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias anunció ayer la licitación de la redacción del proyecto técnico correspondiente a la Fase 1 de la ampliación y reforma del Hospital del Sur, con una inversión prevista de 1.097.245 euros. El plazo establecido para la elaboración del proyecto es de diez meses, lo que sitúa su conclusión antes de que acabe el año.
Esta fase contempla la finalización de dos módulos ya construidos pero abandonados desde hace más de una década, así como la creación de nuevas unidades como cuidados críticos, hemodinámica y una unidad de hospitalización.
También se prevé la ampliación del bloque quirúrgico y servicios como urgencias, consultas externas y diagnóstico por la imagen, además de una red de circulaciones internas.
En la práctica, el anuncio confirma que, atendiendo a los plazos de redacción, licitación y supervisión técnica relativos a este tipo de procesos, la ampliación no derivará en avances constructivos durante el presente mandato, salvo un giro inesperado.
Todo ello, a pesar de estar destinada a una comarca que, actualmente, registra una alta demanda poblacional y asistencial.
El presidente de la Plataforma Pro Hospital Público, Jordi Esplugas, valoró ayer el anuncio como “un paso más en la consecución de este objetivo”. “Llega con dos años de retraso, pero es una buena noticia”, afirmó. En ese sentido, considera que la licitación representa un avance real y añadió: “Ahora esperamos que todos los procesos administrativos vayan lo más rápido posible”.
Aunque no se prevé ningún movimiento, Esplugas aseguró que la Plataforma continuará exigiendo mejoras operativas. “Seguiremos peleando para que se vayan incorporando otros servicios como cocina propia, cafetería o zonas administrativas”, afirmó. También reclamó una reordenación del uso de camas hospitalarias, “que actualmente están ocupadas en parte por pacientes sociosanitarios”. En este sentido, instó al Cabildo de Tenerife a acelerar la construcción del centro sociosanitario previsto junto al hospital, para el que actualmente se ha encargado a Gestur un estudio técnico sobre las características de la parcela. “La presión debe mantenerse hasta conseguir el objetivo. Haremos lo que haya que hacer en cada momento, sin renunciar a ninguna vía”, aseguró.