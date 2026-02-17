La intensa calima que ‘asfixia’ las Islas empieza a disiparse

Todo el Archipiélago se encuentra desde ayer bajo los efectos de la primera gran intrusión de polvo sahariano del año, que coincide con el Carnaval y, por tanto, con una gran parte de la población en la calle, tanto ayer, con Los Indianos en Santa Cruz de La Palma y la noche del lunes de Carnaval en la capital tinerfeña, como hoy, fecha en la que el Coso apoteósico movilizará en la avenida de Anaga a miles de personas, entre participantes y público.
El cielo azul y el paisaje verde de los últimos días en las Islas han quedado difuminados de la noche a la mañana, adquiriendo un tono gris y afectando a la visibilidad, notablemente reducida, situación que se mantendrá hoy, si bien a última hora de este martes se espera que las condiciones mejoren. Mañana solo quedarán restos de calima ligera en altura, según indican los modelos meteorológicos.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para hoy, hasta el mediodía, el aviso amarillo, activado desde ayer en las ocho islas y especialmente en las vertientes del sureste, donde será más significativa la concentración de partículas de polvo en la atmósfera y especialmente en medianías (entre 400 y 600 metros sobre el nivel del mar).
En la segunda mitad del día, la Aemet retirará el aviso amarillo por la progresiva reducción de este fenómeno -asociado a un aumento de las temperaturas sobre todo en zonas de interior- hasta prácticamente desaparecer en la jornada de mañana.
PREALERTA
Con este panorama, el Gobierno de Canarias declaró ayer la prealerta y la Consejería de Sanidad recomendó a la población –especialmente a niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas- tomar una serie de precauciones que pasan, sobre todo, por evitar la exposición prolongada al aire libre, mantener cerradas las ventanas de las casas y centros de trabajo y no realizar esfuerzos físicos en espacios exteriores.
Las autoridades sanitarias también aconsejan mantenerse en ambientes húmedos, hidratarse adecuadamente y realizar la limpieza de las superficies con polvo empleando paños húmedos.
Desde la Consejería de Sanidad se insiste en que el polvo en suspensión contribuye a resecar las vías respiratorias y en muchas ocasiones puede provocar un agravamiento de afecciones o síntomas relacionados con patologías respiratorias, tales como el asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).
En ese sentido, los expertos advierten de que la exposición a este agente contaminante puede producir molestias torácicas, tos, palpitaciones, fatiga o incremento a la susceptibilidad a infecciones respiratorias, al menos durante los cinco días posteriores al inicio del episodio, es decir, hasta el próximo sábado.
ÍNDICE DE CALIDAD DEL AIRE
La peor parte de la primera intrusión considerable de polvo sahariano de 2026 durará poco más de 24 horas (desde ayer por la mañana hasta hoy a mediodía), un período en el que el índice de calidad del aire registrado por portales especializados, como Meteored, advierten de que la concentración de partículas PM10 (de hasta 10 micras) oscilará entre los 400 y los 500 microgramos por metro cúbico, es decir, diez veces más que el umbral de situación desfavorable que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente fijado en 45, explica el citado portal.
La agobiante sensación de asfixia en todo el Archipiélago ha tenido reflejo en las temperaturas registradas en la jornada de ayer. De un día para otro se han alcanzado valores más propios de la primavera que del invierno. Concretamente, cinco puntos en diferentes islas del Archipiélago marcaron los valores máximos de España: la localidad grancanaria de Tasarte (27,6 grados centígrados), la más alta del país; Hermigua, en La Gomera, y Adeje (26,4), Tinajo, en Lanzarote (25,9) y Santa Cruz de Tenerife (25,5).
En cuanto al viento, la Agencia Estatal de Meteorología midió la racha más intensa en Izaña: 82 kilómetros por hora.