Nuevo enjambre sísmico en Tenerife: Involcan detecta cientos de señales por “inyección de fluidos magmáticos”

El Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) ha informado este viernes, 13 de febrero de 2026, del registro de un nuevo enjambre sísmico híbrido en Tenerife, detectado por la Red Sísmica Canaria entre las 17:20 horas del 12 de febrero y las 04:00 horas de hoy.
Según detalla el organismo científico, este enjambre está compuesto por varios centenares de señales de muy baja amplitud y se convierte en el séptimo episodio de estas características identificado en la Isla desde el 2 de octubre de 2016.
Un fenómeno detectado de forma recurrente en Tenerife desde 2016
INVOLCAN recuerda que ya se han registrado episodios similares:
- El 14 de junio de 2019
- El 16 de junio de 2022
- El 12 de julio de 2022
- El 14 de noviembre de 2024
- El 7 de agosto de 2025
Como en ocasiones anteriores, la hipótesis más probable apunta a que estos enjambres sísmicos híbridos están relacionados con la inyección de fluidos magmáticos en el sistema hidrotermal de la Isla.
Este proceso se ha observado de forma recurrente desde 2016 y cuenta con el respaldo de datos geoquímicos y geofísicos independientes, entre los que se incluyen:
- El aumento de la emisión difusa de CO2 en el cráter del Teide
- Una ligera deformación del terreno detectada en el sector noreste del pico
Sin cambios en la probabilidad de erupción
Desde INVOLCAN subrayan que este nuevo enjambre de eventos sísmicos híbridos no conlleva cambios en la probabilidad de una erupción en Tenerife a corto y medio plazo.
No obstante, los expertos recuerdan que el denominado “mayor ruido volcánico” que se viene registrando en la Isla desde finales de 2016 no presenta evidencias de remisión hasta el momento.
La señal sísmica asociada a este enjambre ha sido registrada por la estación TNOR (cara norte del Teide) de la Red Sísmica Canaria.