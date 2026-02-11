¿Qué pasa bajo el Teide? Involcan explica los detalles de la señal sísmica “nunca antes vista” en Tenerife

Movimientos inusuales en las entrañas del Teide. Desde el pasado 7 de febrero, la Red Sísmica Canaria (Involcan) ha localizado más de 260 terremotos en el entorno de Las Cañadas.
No obstante, lo que ha encendido las alarmas de los científicos y motivó una reunión extraordinaria del PEVOLCA ayer no ha sido solo el número de temblores, sino una señal continua de baja frecuencia con una duración prolongada que nunca antes se había observado en la Isla.
¿Qué está ocurriendo?
- Se han registrado más de 260 terremotos a profundidades de entre 8 y 12 kilómetros.
- La magnitud máxima ha sido de 1,7 Ml, por lo que son imperceptibles para la población.
- La anomalía principal es una señal continua que duró más de una hora el pasado 10 de febrero.
¿Hay peligro de erupción?
Los científicos son claros: No existe riesgo de erupción a corto ni medio plazo. El origen más probable de estos movimientos es la presurización y movimiento de fluidos (gases y agua) en el interior del sistema volcánico, algo que Involcan vincula con el aumento de CO2 observado en el cráter del Teide desde 2016.