Italo Somma expone ‘Colores que bailan’ en la galería The Nothing Room

El estudio-galería The Nothing Room, el proyecto que dirige la artista Renata Castilho en el número 71 de la calle de La Hoya, en el municipio de Puerto de la Cruz, inaugura este lunes (19.00 horas) el proyecto Un artista y su mes con la exposición Colores que bailan, de Italo Somma (Nápoles, 1957).
Tal y como señalan desde The Nothing Room, en su nueva propuesta, el creador italiano afincado en Tenerife presenta una atmósfera en la que la música se traduce en color y forma, “que se deslizan como bailarinas sobre un lienzo muy liso y muy suave”. “Tan suave que, a primera vista -detallan-, tenemos la sensación de estar mirando una impresión fotográfica, pero al recorrer más profundamente la obra con la mirada, percibimos la delicadeza de los detalles y entonces comprendemos que, cuando pinta, expresa con atención y ligereza para hacer sonar una partitura pictórica”. El pincel es la batuta y la pintura, los instrumentos.
Colores que bailan se va a poder contemplar en The Nothig Room hasta el próximo 28 de febrero, en horario, de martes a sábado, de 15.00 a 20.00 horas.