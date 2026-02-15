El tenor Jorge de León, elegido mejor cantante de la temporada 2024-2025

El tenor tinerfeño Jorge de León ha sido elegido el mejor cantante de la temporada lírica 2024-2025 por el jurado de los Premios Ópera XXI, la asociación que reúne a los 25 teatros, temporadas y festivales de ópera y zarzuela estables más importantes de España. Los galardones, cuya gala de entrega tendrá lugar el 15 de mayo en Barcelona, en el Gran Teatre del Liceu, han distinguido al cantante lagunero por su trabajo encarnando a Radamés en Aida, de Giuseppe Verdi, en las temporadas del Teatro Cervantes de Málaga, en marzo de 2025, y en la Ópera de Oviedo, en diciembre de 2024; el papel principal de Otello, también de Verdi, en ABAO Bilbao Opera, en mayo de 2025, y a Calàf en Turandot, de Giacomo Puccini, representada en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en noviembre de 2024.
CORAZÓN DEL SECTOR
“El galardón de Ópera XXI ha sido una alegría enorme”, confesaba este sábado Jorge de León a este periódico. “Ópera XXI es la asociación que reúne a los principales teatros, festivales y temporadas líricas de España. Es decir, representa al corazón del sector operístico en nuestro país, tanto a nivel artístico como institucional. Por eso este reconocimiento tiene un valor especial: no es solo un premio, sino el respaldo de los profesionales y teatros que sostienen la actividad lírica en España”, resaltó el cantante canario, que en 2022 recibió el Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS.
El reconocimiento de Ópera XXI, afirmó, lo considera “una confirmación de que el trabajo constante, la entrega en cada papel y el compromiso con este arte están siendo valorados”. “Además -apostilló-, como canario me hace especial ilusión, porque demuestra que el talento que nace en las Islas puede proyectarse a un gran nivel. Es un impulso para seguir creciendo y afrontando nuevos retos con la misma pasión de siempre”.
Los Premios Ópera XXI han contemplado 14 categorías. En la de mejor cantante femenina, el galardón ha sido para la soprano Sabina Puértolas, mientras que el bajo-barítono Manuel Fuentes se ha alzado con el de mejor cantante joven y la soprano estadounidense Nadine Sierra ha logrado el de mejor artista extranjera.
En el apartado de dirección musical se ha premiado a Gustavo Gimeno; en la escénica, a Àlex Ollé, y en la escenografía, a Alfons Flores. En el palmarés también figuran Felipe Ramos (iluminación), Ana Garay (vestuario), Pedro Chamizo (videocreación), Benjamin a Portbou (de Antoni Ros-Marbà, creación lírica contemporánea), Compañía Musical Infantil La Federica (difusión de la lírica), El cuento del zar saltán (de Rimski-Kórsakov, nueva producción) y El gitano por amor (de Manuel García, recuperación del patrimonio lírico español).