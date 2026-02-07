La cinta ‘La zona de interés’ abre un nuevo ciclo en la filmoteca de CajaCanarias

La filmoteca de la Fundación CajaCanarias ofrece el ciclo Cine de frontera: espacios y límites, que explora los márgenes del mundo y de la experiencia humana a través de dos películas, La zona de interés (Jonathan Glazer, 2023) y Sin nombre (Cary Joji Fukunaga, 2009). La sesiones tendrán lugar el 9 y el 23 de febrero, desde las 19.00 horas, en el espacio cultural de Santa Cruz de Tenerife. La entrada es libre hasta completar el aforo. Toda la información se encuentra disponible en la web www.cajacanarias.com.
La zona de interés ofrece una mirada escalofriante al Holocausto desde un enfoque poco convencional. La historia sigue a Rudolf Höss, comandante del campo de concentración de Auschwitz, y a su esposa Hedwig, quienes intentan construir una vida familiar aparentemente normal en una casa con jardín justo al lado del campo.
Dos semanas después se podrá ver la mexicana Sin nombre, película que se adentra en la travesía de quienes cruzan fronteras físicas y sociales en busca de un futuro, mostrando cómo la esperanza y la solidaridad emergen incluso en aquellos territorios que resultan más hostiles.