La Laguna concedió durante 2025 más de 2.500 ayudas sociales

El Ayuntamiento de La Laguna, a través del área de Bienestar Social, concedió durante el pasado 2025 un total de 2.546 prestaciones económicas sociales a vecinos y vecinas del municipio, por una cuantía de 765.729 euros. A las que se suman 242 solicitudes denegadas o a las que se ha renunciado. Estas cifras suponen un pequeño descenso respecto a las registradas en 2024, ejercicio en el que se concedió un total de 3.140 ayudas, que supusieron un presupuesto de 1.039.300 euros, según datos facilitados desde el área.
La concejala del área, María Cruz, explicó al respecto que, “a pesar de que en 2025 hemos destinado una cuantía similar a la del anterior ejercicio, el número de solicitudes ha experimentado un ligero descenso”, lo que puede deberse gracias a otras ayudas como el Ingreso Mínimo Vital, “lo que se traduce en una mayor capacidad económica para financiar algunos gastos diarios”.
La ayuda para alimentos fue la más solicitada durante el pasado 2025, con gran diferencia, sumando un total de 1.942 concedidas, por un importe de 288.650 euros; seguidas por las del alquiler, con 111 ayudas por 250.853 euros. Otras de las más solicitadas fueron para prótesis oculares, con 129 ayudas por 27.956 euros; para tratamientos odontológicos (99 ayudas por 60.604 euros), así como para la luz (69 ayudas por 15.700 euros), enseres básicos del hogar (66 ayudas por 23.129 euros) y agua (50 ayudas por 4.982 euros).
Otras de estas prestaciones municipales concedidas fueron para prótesis auditivas, gastos farmacéuticos, mantenimiento de la vivienda, hipotecas, escuelas infantiles privadas o para enseres especiales y eliminación de barreras arquitectónicas en casos de discapacidad o para personas mayores, entre otras.
María Cruz destacó apartados en los que se ha detectado una alta demanda como es el caso de las prótesis oculares y los tratamientos odontológicos. “Aquí hay que tener en cuenta condicionantes como el envejecimiento progresivo de la población y las dificultades que pueden surgir en esas edades del sistema visual y auditivo o que no existen ayudas específicas de la Seguridad Social para estas carencias”, explicó.
Asimismo, la concejala recordó que “algunos de estos gastos básicos, como puede ser la factura del agua, se suministra a través de la empresa municipal mixta Teidagua, y esta fórmula conlleva muchas facilidades como el fraccionamiento de pagos o la financiación de parte de los recibos a través de distintos proyectos de financiación”.
Además, desde el área también se recordó la normativa que estuvo vigente, hasta diciembre del pasado año, respecto al bono social eléctrico y que suponía una reducción de casi el 50% de la factura de la luz, por lo que muchas familias con economías vulnerables han podido asumir este coste gracias a este bono.
Mientras, el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, subrayó que “estas ayudas públicas que impulsamos desde el Ayuntamiento vienen a ser un apoyo para cubrir las necesidades más básicas que algunas familias no pueden afrontar con ingresos propios por encontrarse en distintas circunstancias de vulnerabilidad social”. En estos casos, “es fundamental que todas las administraciones aunemos esfuerzos para buscar soluciones y trabajar por el presente y el futuro de estas unidades familiares o personas con menos recursos”, destacó.