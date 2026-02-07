La “ventana al futuro” de los océanos está en La Palma: el fenómeno único que asombra a los científicos

La Palma se sitúa a la vanguardia de la ciencia mundial. Este sábado, el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha inaugurado el nuevo laboratorio del Observatorio Marino de Cambio Climático (OMACC). Ubicado en el emblemático Faro de Fuencaliente, este centro nace con una misión crítica: descifrar el futuro de nuestros océanos ante la crisis climática.
Con una inversión que alcanza los 137.500 euros, la Consejería ha dotado a la isla de una infraestructura de vanguardia. El proyecto es el resultado de una alianza estratégica entre la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), consolidando al archipiélago como un enclave científico de referencia internacional.
Una “ventana al futuro” en las costas de La Palma
Lo que hace único a este laboratorio no es solo su tecnología, sino su ubicación. El Faro de Fuencaliente se asienta junto a un sistema natural de emanaciones de CO2. Este fenómeno excepcional provoca la acidificación de las aguas costeras, recreando de forma natural las condiciones que los científicos prevén para todos los océanos en las próximas décadas.
Esta “ventana al futuro” permite a los investigadores canarios e internacionales estudiar en tiempo real cómo responden los ecosistemas actuales al calentamiento global. Los datos obtenidos en La Palma serán clave para diseñar estrategias de mitigación y proteger la biodiversidad marina a escala global.
Apuesta firme por la economía azul
Durante el acto, Mariano Hernández Zapata subrayó que esta infraestructura es vital para la toma de decisiones basadas en el conocimiento científico. “Comprender hoy cómo evolucionarán los océanos es clave para garantizar el futuro de sectores estratégicos vinculados al mar”, afirmó el consejero, destacando el paso firme de Canarias para ser un territorio puntero en investigación.
Por su parte, el rector de la ULL, Francisco Javier García, recordó que este hito comenzó en 2015, cuando un equipo de investigación de la institución identificó estas emanaciones de CO2. Este descubrimiento fue uno de los más relevantes de la biología marina en Canarias, sentando las bases de lo que hoy es una realidad científica.
Colaboración institucional sin precedentes
El proyecto ha contado con el respaldo unánime de las administraciones. Desde el Ayuntamiento de Fuencaliente, la primera teniente de alcalde, Patricia Hernández, celebró la elección del municipio por sus “excelentes cualidades” oceánicas. Asimismo, desde el Cabildo de La Palma, Mónica Gómez comparó la excelencia de las aguas de la isla con la limpieza de sus cielos, ya reconocidos mundialmente por la astronomía.
El vicerrector de la ULPGC, Juan Alberto Corbera, y el director del OMACC, José Carlos Hernández, coincidieron en que este centro es un ejemplo de éxito en la colaboración pública. El laboratorio no solo atraerá talento internacional, sino que permitirá a los investigadores de la Macaronesia liderar la resiliencia de los ecosistemas marinos frente al cambio climático.