Leopoldo Machado, CEO de Kanara Labs: “La industria farmacéutica es nuestra meta a medio y largo plazo”

Durante su infancia y su adolescencia tuvo la suerte de conocer y de familiarizarse con la agricultura, entendiendo el esfuerzo que supone y la importancia que este sector tiene para su tierra. Leopoldo Machado (Puerto de la Cruz, 1994) es, en toda la extensión de la palabra, un emprendedor.
A los 18 años se marchó a Madrid, donde comenzó los estudios de ADE y de Relaciones Internacionales y esto le hizo interesarse por el momento de su país, lo inició en conocimientos financieros y le mostró cómo funciona una empresa moderna. Luego volvió a Tenerife para estudiar y finalizar el Grado de Tecnologías Marinas (anteriormente conocido como Ingeniería Marina o Máquinas Navales) en la ULL.
Siguió sus estudios y obtuvo también el título de oficial de Máquinas de la Marina Mercante Española. Estuvo embarcado en varios buques, traquinando entre los aceites y los ruidos de sus salas de máquinas. Pero estaba claro que lo suyo era emprender, como le dicen ahora, y en 2021 nace Kanara Labs, con el deseo de hacer posible y eficiente la producción de principios activos vegetales y para posicionar a Canarias en la vanguardia de la innovación en biotecnología.
Y poco a poco, una empresa constituida por jóvenes emprendedores va consiguiendo su propósito. A mí me agrada poder descubrir todo esto, poniendo por delante mi ignorancia y mi admiración por una nueva generación de auténticos genios en su especialidad.
-A ver, Leopoldo, ¿las células madre que ustedes obtienen de varias plantas será la base sólo de cosméticos o también de productos farmacéuticos?
“Las células madre, con alto contenido en los diferentes compuestos de interés tratados por nuestro equipo de biotecnología, sin ningún tipo de manipulación genética, se pueden usar como ingredientes de productos cosméticos, tienes razón”.
-Pero hay más, ¿no?
“Sí, porque no son exclusivas de esa industria cosmética ya que nuestras células madre pueden utilizarse en diferentes industrias como la nutracéutica, farmacéutica y hasta la industria de biocombustibles y química sostenible. En toda industria donde se utilicen principios activos vegetales tiene cabida nuestra producción celular. La industria farmacéutica es nuestro foco a medio y largo plazo. Y lo digo así porque la regulación que ella conlleva nos obliga a invertir más recursos que en otras con una regulación más laxa”.
-¿De qué plantas canarias o importadas estamos hablado?
“Producimos células madre de plantas seleccionadas haciendo que las células contengan los compuestos de interés con salida para diferentes industrias. Nuestra metodología de cultivo celular abre la puerta a poder producir células madre de casi cualquier planta. Esto se debe a que no dependemos de condiciones climáticas y tenemos la oportunidad de producir plantas endémicas o en peligro de extinción. Sólo necesitamos partir de una planta madre y al producir las células no necesitamos volver a usar esa planta”.
-¿Plantas endémicas de Canarias?
“En esta primera etapa estamos focalizados en plantas endémicas de Canarias. Para próximos pasos tenemos la intención de actuar en otras originales de Sudamérica y Asia, difíciles de cultivar fuera de su entorno original. Existen infinidad de ellas que podemos explotar con esta metodología de trabajo, por lo que la oportunidad de mercado es inmensa para empresas que se atrevan a embarcarse en esta andadura empresarial”.
-Leopoldo, se trata de un proyecto enteramente ecológico, que no necesita de grandes extensiones de cultivo. ¿Me equivoco?
“No, no te equivocas”.
-Explícalo, entonces.
“Se trata de un proyecto sostenible, precisamente porque no necesita de grandes extensiones de cultivo, como bien has dicho. Partimos de una planta madre que consideramos elite y, a partir de ahí, el desarrollo de la producción celular se realiza en nuestro laboratorio in vitro. Durante el proceso ahorramos un 90% de agua frente a un cultivo convencional, no usamos pesticidas y, con uso de energías renovables, nuestra intención es ser neutros en huella de carbono. Y no somos competencia en espacio con las actividades agrícolas que se llevan a cabo en Canarias”.
-Son ustedes pioneros en estas técnicas en las islas, ¿no es cierto?
“Somos la primera empresa canaria con la mirada puesta en producir principios activos vegetales a través de un cultivo celular, sin ser algas o cianobacterias. A nivel nacional son muy pocas las empresas que trabajan en estos temas, aunque es verdad que la tendencia crece y que la industria cada vez más se orienta a la producción biotecnológica y sostenible”.
(Se ve que este joven emprendedor que tiene 31 años está enamorado de lo que hace. A mí me admira esta gente tan dedicada a un trabajo novedoso y con grandes esperanzas de futuro. Son nuestros jóvenes investigadores del mañana. Estudioso, entusiasmado con su trabajo, algunas multinacionales ya rondan a este equipo de fundadores y a su CEO. Luego hablaremos de eso. Pero es que, además, este hombre contagia con su relato, al menos a mí).
-Tú y tus compañeros de Kanara Labs son muy jóvenes. ¿Han necesitado una inversión muy cuantiosa para empezar?
“La verdad es que la inversión para una producción industrial es fuerte. A día de hoy hemos invertido más de 300.000 euros, obtenidos con aportaciones de capital privado, subvenciones para innovación, un préstamo ENISA, el importe del premio como la mejor startup de Canarias 2024 y a través de programas pilotos pagados. Y para continuar con el desarrollo de la empresa estamos abriendo una nueva ronda de inversión de capital privado, con el que escalaremos nuestra producción”.
-Las multinacionales acechan. Tendrán suerte, supongo.
“Vamos a lanzar, como fuente de financiación adicional, una nueva línea de negocio. La fase cero de nuestro proceso se basa en seleccionar una planta madre que consideramos elite. Esa planta la propagamos in vitro para obtener clones sanos; y a partir de ahí producimos las células madre. Como hemos visto una necesidad de producción de plantas saneadas que pueden ser estratégicas para el sector agrícola, hemos decidido comenzar a obtenerlas a gran escala, habiendo recibido ya encargos de clientes privados. Todo esto nos ayudará a continuar con nuestro desarrollo de i+d”.
-Moeve (la antigua Cepsa) se ha interesado por las actividades de tu empresa, llevadas al terreno de los biocombustibles. ¿Puedes explicar esta colaboración?
“Sí. Mira, en 2025, Moeve lanzó por primera vez un programa llamado Moeve Light Up, con el objetivo de impulsar la innovación y la sostenibilidad, apoyando a startups que desarrollen teorías disruptivas con las que dar respuesta a los grandes retos de la transición energética. En esta primera convocatoria buscaban proyectos con potencial para transformar sus líneas de negocio y áreas corporativas, ofreciendo financiación para el desarrollo de pruebas de concepto y de proyectos pilotos innovadores”.
-¿Y qué ocurrió?
“Pues que después de un periodo de selección que incluía un análisis profundo de cada startup, entrevistas y hasta una visita a nuestras instalaciones, fuimos una de las diez empresas seleccionadas para formar parte del programa”.
-¿En qué consiste ese proyecto?
“Nuestro proyecto con Moeve se centra en la producción de ácidos grasos a través de nuestra metodología de cultivo celular. Estamos trabajando con especies vegetales concretas y con resultados, hasta la fecha, bastante prometedores. Durante todo este proyecto estamos teniendo la suerte de contar con el apoyo continuo de Moeve para entender sus necesidades y así convertir este proyecto piloto en una solución real. Además, estamos muy contentos de que una empresa como esta apueste por la innovación y que además lo haga con una empresa canaria, lugar donde se fundó la compañía”.
-También están investigando el resveratrol y el aumento de la vida de los telómeros.
“Estamos produciendo todos los principios activos que se encuentran en las uvas endémicas canarias, poniendo mucho el foco en el resveratrol. Se trata de un compuesto que tiene evidencia científica de que preserva los telómeros (secuencias repetitivas de ADN y proteínas en los extremos de los cromosomas, asociados al envejecimiento y a las enfermedades). Estamos centrándonos en la producción eficiente y estable con alta composición de este compuesto. Y tenemos conversaciones para realizar las pruebas pertinentes con diferentes empresas y centros de investigación para conjuntamente analizar el efecto que tiene nuestro producto de resveratrol en los telómeros”.
-¿Ignoran ustedes a las farmacéuticas o aspiran a colaborar con ellas?
“Aspiramos a colaborar con ellas. Trabajamos en la producción de compuestos que puedan incorporar a sus productos”
(Le informo de las importantes investigaciones que se realizan en la Facultad de Farmacia de La Universidad de La Laguna, actualmente de gran prestigio en España. Y le animo a que contacte con sus responsables para iniciar una colaboración. Leopoldo Machado se muestra encantado de este posible acercamiento).
-¿Cuáles han sido los resultados de sus investigaciones hasta el momento?
“Hemos logrado producir células madre de la Artemisia annua, mora, azafrán y vid, entre otras. Dentro de la vid, trabajamos con especies endémicas canarias, llegando a producir cien veces más cantidad de resveratrol que el que se encuentra en la planta de forma convencional”.
-Por último, una curiosidad. Sus tres líneas de investigación son la cosmética, la nutrición y los biocombustibles. Es un proyecto muy ambicioso.
“Nuestras líneas de trabajo son la producción de compuestos de plantas a través de cultivos de células madre, sin manipulación genética. Estas células, con altos niveles de principios activos, pueden ser incorporados en cosmética, nutrición y biocombustibles, que son las industrias con las que trabajamos a día de hoy. No obstante, repito que pretendemos llegar a la industria farmacéutica en los próximos años, como otra de nuestras metas”.
(Ese entusiasmo, el riesgo económico que comporta y la calidad humana y profesional de las personas que integran el proyecto merecen el éxito. Y se trata de una empresa canaria de jóvenes emprendedores, que forma parte de la valiosa generación que se impone con fuerza en nuestro país. Que tengan mucha suerte).