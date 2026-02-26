Llega hoy a Canarias una DANA con lluvia, viento, oleaje, calima y nieve

Un sistema de baja presión en los niveles altos de la atmósfera, conocido como DANA o gota fría, se situará hoy muy próximo a Canarias y alterará el tiempo por completo respecto al clima primaveral que ha predominado en los últimos días. Vienen días de inestabilidad y tanto hoy como mañana serán las jornadas en la que más se notarán los efectos de lo más parecido a un cóctel meteorológico agitado por lluvias, vientos fuertes, calima, oleaje y hasta posibles nevadas.
El Gobierno de Canarias declaró ayer la alerta por fenómenos costeros en La Palma, La Gomera y El Hierro, así como en el norte y oeste del resto de islas. También activó la prealerta, desde las 3.00 de la pasada madrugada en las cumbres de Tenerife, por encima de los 1.800 metros por riesgo de nevadas.
Por lo pronto, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado para hoy aviso amarillo (riesgo) por lluvias en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, además de por viento y fenómenos costeros en todo el Archipiélago, con olas de hasta cinco metros de altura. Las precipitaciones, que empezarán a caer desde primera hora, serán localmente moderadas este jueves y serán más intensas en el norte de Tenerife y Gran Canaria.
Mientras las lluvias limpian la atmósfera en las islas capitalinas, en las más orientales (Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa) ocurrirá todo lo contrario: comenzará a ensuciarse con la entrada de polvo en suspensión. Otro factor a tener en cuenta será el viento del nordeste, que soplará con rachas muy fuertes en la segunda mitad del día, pudiendo alcanzar los 90 kilómetros en las cumbres. También refrescará, ya que se espera un descenso moderado de las temperaturas.
AVISO NARANJA
Mañana, el aviso amarillo por viento pasará a naranja (riesgo alto) en Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera -las rachas superarán los 90 kilómetros por hora- mientras se mantendrá en amarillo en La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura. Idéntico color seguirá vigente para advertir del oleaje peligroso en todo el Archipiélago.
También se esperan algunas lluvias por el norte hasta el mediodía (ya sin aviso de la Agencia Estatal de Meteorología), aunque lo más significativo será la intrusión de calima generalizada en todas las islas, empujada por vientos del sureste procedentes del continente africano, con altas concentraciones en medianías y cumbres, lo cual se notará también en las temperaturas diurnas, que experimentarán un moderado ascenso.
No es recomendable lavar el coche estos días, porque la combinación de lluvia y calima generarán gotas de barro, más probables entre última hora de hoy y primera hora de mañana. La turbidez del aire empezará a remitir el sábado por la mañana, coincidiendo también con la retirada de las lluvias, sin descartar que se escapen algunas gotas por el norte durante el fin de semana. El potaje meteorológico para despedir febrero incluye probables nevadas en el Teide por encima de los 1.800 metros de altura.
RECOMENDACIONES
El Gobierno de Canarias recomienda a la población no situarse en muelles ni escolleras, ni permanecer en lugares cercanos al mar para evitar ser golpeados o arrastrados por el oleaje, además de aplazar las actividades náuticas y no bañarse en playas apartadas o sin vigilancia.
También aconseja, ante las rachas de viento que se esperan, extremar la precaución en los desplazamientos por carretera ante la posible presencia de obstáculos en las vías y retirar de ventanas, balcones y azoteas las macetas y objetos que puedan caer a la calle.
Las primeras señales de este episodio de inestabilidad llegaron ayer en forma de empeoramiento del estado del mar, ráfagas moderadas de viento y lluvias por el norte de Tenerife. Las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología midieron 8,8 litros en San Juan de la Rambla, 6,4 en La Victoria de Acentejo y 5,3 en el aeropuerto Tenerife Norte (La Laguna).
Respecto al viento, las rachas más fuertes se registraron en otros dos aeropuertos canarios: el de La Palma, donde se midieron 78 kilómetros por hora, y Lanzarote (72).
La previsión de mal tiempo ha obligar a algunos ayuntamientos a modificar sus actos del Carnaval, como es el caso de Santiago del Teide, que ayer anunció el aplazamiento, de hoy para mañana, de la Gala de la Reina Adulta del Carnaval de Los Gigantes.