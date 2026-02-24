Localizan a Raif tras su “misteriosa” desaparición en Tenerife

Final feliz para una búsqueda que mantenía en vilo a la comunidad británica y a los residentes del sur de Tenerife. Raif, el joven de 21 años que había sido visto por última vez en la madrugada del pasado sábado 22 de febrero, ha sido localizado con vida y ya se encuentra en contacto con sus familiares, según han confirmado fuentes cercanas al entorno del joven.
Una celebración que terminó en susto
La alarma saltó tras la celebración de su cumpleaños. Raif fue visto por última vez a las 6:30 de la mañana del sábado saliendo de la discoteca Tramps, en la zona de las Verónicas. Según los informes, el joven se encontraba “de buen humor” en ese momento. Sin embargo, 45 minutos después, envió un mensaje privado a un amigo desde lo que parecía ser un hotel desconocido, momento en el que se perdió toda comunicación con él.
La preocupación aumentó drásticamente al coincidir su desaparición con el domingo, día de su cumpleaños, fecha en la que no hubo actividad en sus redes sociales ni llamadas a sus allegados, algo “totalmente inusual” en él.
Víctima de un asalto
Tras ser localizado, se ha podido saber que el motivo de su silencio forzado fue un incidente violento. Raif fue asaltado y despojado de todas sus pertenencias, incluyendo su teléfono móvil y documentación. Debido al shock y a la pérdida de sus medios de comunicación, el joven se mantuvo alejado del foco público durante los últimos días hasta que finalmente pudo dar señales de vida.
Agradecimiento de la familia
La familia de Raif, que había difundido una descripción detallada (destacando sus tatuajes faciales y su vestimenta Nike de color morado), ha querido expresar su más profundo agradecimiento por la movilización ciudadana: “No tenemos palabras para agradecer la ayuda y el apoyo recibido. Dice mucho de la consideración y el cuidado de todos los que se han involucrado en encontrarlo”, declararon tras confirmar que el joven se encuentra bien.