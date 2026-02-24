sucesos

La Policía Nacional pide ayuda para localizar a José Antonio, desaparecido en Canarias

José Antonio, de 64 años, lleva desaparecido desde el 17 de febrero de 2026
La Policía Nacional pide colaboración para localizar a José Antonio, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria.
La Policía Nacional ha solicitado este martes colaboración para localizar a José Antonio V. J., de 64 años, y que lleva desaparecido desde el 17 de febrero de 2026, en Las Palmas De Gran Canaria.

Según informa la Policía Nacional, José Antonio mide aproximadamente 1,90 centímetros de altura, tiene los ojos de color marrón, y pelo canoso.

En este tipo de situaciones, reconoce el cuerpo policial, la difusión de la imagen a través de los medios de comunicación “es determinante” para la colaboración ciudadana.

De esta forma, piden a cualquier ciudadano que tenga información sobre José Antonio contactar con la Policía Nacional llamando al 091

