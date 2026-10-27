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Invierte 25.000 euros para la compra de una casa en Canarias y acaba en una estafa

A través de un correo electrónico  aparentemente remitido por la gestoría contratada para realizar los trámites  administrativos
Investigación de la Guardia Civil
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La Guardia Civil, a través de su CiberComandancia  y con la colaboración del Puesto de Aznalcóllar (Sevilla), ha esclarecido un  delito de estafa informática cometido mediante la modalidad Business Email  Compromise (BEC) y otro de blanqueo de capitales, relacionados con una  operativa fraudulenta en la que la víctima transfirió 35 mil euros a una cuenta  bancaria controlada por los presuntos autores.  

El engaño: una comunicación aparentemente legítima  

Los hechos se iniciaron cuando la víctima, recibió un correo electrónico  aparentemente remitido por la gestoría contratada para realizar los trámites  administrativos de la compraventa de una vivienda.  

En el mensaje se solicitaba una provisión de fondos de 35.000 euros. Tanto  en el cuerpo del correo como en la factura adjunta en formato PDF figuraba  el número de cuenta bancaria al que debía realizarse la transferencia.  Tras efectuar el pago, la víctima fue contactada por la gestoría, que le  comunicó que no había recibido el dinero.  

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Al remitir el justificante de la operación, se comprobó que el importe había  sido transferido a una cuenta bancaria distinta de la legítima. 

Las comprobaciones permitieron determinar que el correo electrónico y la  factura habían sido manipulados para sustituir los datos bancarios originales  por los de otra cuenta, manteniendo sin cambios la dirección del remitente.  

Esta circunstancia hizo que la comunicación pareciera auténtica y facilitó que  la víctima realizara la transferencia.  

La investigación: seguimiento de los fondos  

Tras la presentación de la correspondiente denuncia a través de la Sede  Electrónica de la Guardia Civil, la CiberComandancia inició las actuaciones  para esclarecer los hechos, identificar al presunto responsable y determinar  el destino del dinero transferido.  

En el marco de las diligencias, el Puesto de la Guardia Civil de Aznalcóllar colaboró con los investigadores en la toma de manifestación, contribuyendo  al desarrollo de las actuaciones.  

En el transcurso de las actuaciones, los investigadores tuvieron conocimiento  de un segundo caso relacionado con hechos de características similares,  cuya víctima, residente en Arrecife (Las Palmas), habría sufrido un perjuicio  económico de 25.000 euros.  

Tras contactar con ella, comprobaron que ya había presentado denuncia ante  otro cuerpo policial, asumiendo la CiberComandancia las actuaciones para  continuar con el esclarecimiento de los hechos.  

El análisis de las transacciones bancarias permitió reconstruir la operativa  fraudulenta y obtener indicios sobre el recorrido de los fondos, así como sobre  las actuaciones realizadas para canalizar el dinero obtenido ilícitamente.  

La investigación ha permitido esclarecer un delito de estafa informática  mediante la modalidad BEC y otro de blanqueo de capitales.  

Las correspondientes diligencias han sido puestas a disposición de la  autoridad judicial competente de Arrecife (Las Palmas), por ser el lugar inicial  donde se produjeron las primeras actuaciones 

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