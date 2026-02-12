María Fernández, directora general de Transportes, sobre el bono único en Canarias: “2027 arrancará con la firma de ese convenio”

El bono único de transporte en Canarias podría estar plenamente operativo en 2027. Así lo ha asegurado la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, en La Radio Canaria.
Fernández anunció que este año comenzará la implantación tecnológica del sistema y que su desarrollo se realizará por fases hasta consolidarse como un título único y estable para todo el Archipiélago.
“Arrancaremos el 2027 con esa firma de convenio”
La directora general explicó que el proceso dependerá del correcto funcionamiento técnico y del modelo de coordinación institucional.
“Si la tecnología funciona, se discriminan bien los flujos y ya podemos hablar de una cogobernanza, arrancaremos el 2027 con esa firma de convenio de adhesión o la forma jurídica que los técnicos estimen para que no sea ya un proyecto piloto, sino una realidad a largo plazo”, señaló.
El objetivo es avanzar hacia un sistema de cogobernanza entre los cabildos insulares y el Gobierno de Canarias, que permita consolidar el bono único como herramienta permanente y no como experiencia temporal.
Implantación por fases
Fernández detalló que a lo largo de este año comenzará a aplicarse la tecnología necesaria para poner en marcha el sistema y que, a partir de este verano, se irá incorporando progresivamente a distintos grupos de clientes.
La implantación se desarrollará en varias etapas:
- Primero, una fase exclusivamente tecnológica o digital.
- Después, la adaptación de los bonos físicos al nuevo sistema.
- Finalmente, la ampliación de estos títulos a otros servicios vinculados a la movilidad.
Un título único para toda Canarias
El paso final, previsto dentro de varios años, será la creación de un título único con una estética común para todo el Archipiélago.
Según explicó Fernández, este documento podría ir más allá del transporte regular e integrar servicios municipales como los sistemas de bicicleta pública o iniciativas de transporte a la demanda, como las que ya funcionan en Tenerife y se están probando en Gran Canaria.
Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca simplificar el acceso al transporte público en todas las Islas y avanzar hacia un sistema más coordinado e interoperable.