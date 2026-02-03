el jardín

El ‘hallazgo gastronómico’ que arrasa en redes: “Dicen que es el mejor restaurante de Tenerife”

Los creadores del popular perfil 'Guachinches Modernos' destacan las bondades de un negocio cada vez más nombrado en la Isla
Hay lugares que no necesitan grandes lujos para llenarse, y La Sardinera II es uno de ellos. Situado en la Carretera General de Agua García-La Esperanza, este establecimiento se ha colado en el radar de las mejores reseñas de Tenerife gracias a una fórmula sencilla pero cada vez más difícil de encontrar: cocina de raíz, productos frescos y un trato que te hace sentir en el comedor de tu casa.

Los creadores de Guachinches Modernos de Tenerife han dado fe de ello, destacando especialmente el secreto ibérico, el entrecot, y una selección de postres que rompe con lo habitual.

El secreto está en los detalles (y en las papas)

Lo que diferencia a este rincón de otros es su rechazo a lo industrial. Aquí, las papas no conocen el congelador y los saquitos de queso cabrales con mermelada de naranja se elaboran de forma artesanal en la propia cocina.

La experiencia se resume en una cuenta que no asusta —unos 48,60 euros para una comida generosa— y gestos de cortesía que ya no abundan, como invitaciones inesperadas al postre que los comensales descubren al salir.

@guachinchesmodernos El mejor restaurante de Tenerife para muchas personas según sus reseñas se llama La sardinera II . Nos llevamos un buen sabor de boca con su comida, tenía mucho sabor, los postres eran diferentes y la atención muy familiar.😋🍷 👉En total pagamos 48,60€ Nos fuimos sin darnos cuenta de que nos habían invitado al postre, muchas gracias por el detalle 🥰 🅿️Tiene parking ♿️ Es accesible 💳 Dispone de datáfono 📍 Ctra.Agua Garcia -La Esperanza 2.Tacoronte ⏰Abre de lunes a domingo hasta las 18:00 (Excepto miercoles y jueves:cerrado) *A partir de febrero cierran sábado y domingo ☎️822 25 80 92 ¿Tú lo conocías? . . #guachinchestenerife #mejorrestaurante #lasardinera #restaurante #comida ♬ sonido original – Jonay&Joana
