Muere una mujer de 40 años atropellada en Arona

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía la alerta
Muere un hombre tras salirse de la vía con su coche en Tenerife
A las 06:51 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban del atropello de una mujer en la carretera TF-653, del municipio de Arona.

En el momento de la asistencia por el personal del centro de salud de la zona y del SUC, la afectada, una mujer de 40 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin resultado.

Servicios policiales de Guardia Civil y Policía Local instruyeron las diligencias correspondientes.

