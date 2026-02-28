Muere una mujer de 40 años atropellada en Arona

A las 06:51 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban del atropello de una mujer en la carretera TF-653, del municipio de Arona.
En el momento de la asistencia por el personal del centro de salud de la zona y del SUC, la afectada, una mujer de 40 años, se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin resultado.
Servicios policiales de Guardia Civil y Policía Local instruyeron las diligencias correspondientes.
