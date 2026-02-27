Atropellan a una mujer en la plaza del Adelantado de La Laguna

A las 14:33 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la solicitaban asistencia sanitaria para una mujer herida.
El incidente se trata de un atropello en la plaza del Adelantado, de San Cristóbal de La Laguna.
La mujer de 63 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta varios traumatismos de carácter moderado, trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC a la Clínica San Juan de Dios.
