Muere Willie Colón, el arquitecto de la salsa y pilar de la Fania All-Stars

La música latina ha perdido a uno de sus pilares fundamentales. El legendario Willie Colón, conocido mundialmente como el ‘Malo del Bronx’, ha fallecido a los 75 años de edad, dejando un legado sonoro que transformó la salsa en un símbolo de identidad y resistencia social. La noticia, confirmada por un comunicado oficial de su familia, ha generado una ola de conmoción en ciudades como Nueva York, San Juan y Cali.
El icónico trombonista, arreglista y productor se encontraba ingresado en un centro hospitalario de la ciudad neoyorquina. Según los primeros reportes, su estado de salud se vio comprometido debido a complicaciones respiratorias que se agravaron de forma irreversible. A pesar de haber superado un fatídico accidente de tráfico hace algunos años, esta vez el corazón del artista no pudo resistir más, apagando una de las luces más brillantes de la Fania All-Stars.
El origen de una leyenda urbana
William Anthony Colón Román no fue un músico convencional. Nacido en el corazón del Bronx, utilizó su trombón como una herramienta de narración social. Con solo 17 años, irrumpió en la escena con su álbum ‘El Malo’, desafiando las convenciones de la época con un sonido crudo y directo que conectaba con la realidad del inmigrante latino en los Estados Unidos.
Su visión musical no se limitaba al ritmo; buscaba retratar la crudeza de las calles, la violencia y la esperanza de los barrios populares. Junto a figuras como Johnny Pacheco, Willie Colón entendió que la salsa debía ser el periódico del pueblo, un género capaz de poner a bailar a las masas mientras se denunciaban las injusticias del sistema.
Los años dorados: Lavoe y Blades
La trayectoria de Colón se define por alianzas que marcaron un antes y un después en la historia del entretenimiento. Su unión con Héctor Lavoe es considerada por los críticos como el “binomio de oro”. Juntos grabaron himnos generacionales como “Aguanile”, “La Murga” y “Todo tiene su final”. Mientras Lavoe ponía el sentimiento y la voz, Colón aportaba la estructura técnica y la innovación de los arreglos.
Posteriormente, su colaboración con Rubén Blades dio lugar a la denominada “salsa con conciencia”. El álbum ‘Siembra’, que incluye la mítica canción “Pedro Navaja”, se mantiene hasta hoy como el disco más vendido en la historia de la salsa, demostrando que la música intelectual también podía ser un éxito comercial masivo.
Un legado que trasciende fronteras
Canciones como “Idilio”, “Gitana” y la emblemática crónica social “El Gran Varón” forman parte del ADN cultural de Hispanoamérica. Colón no solo era un instrumentista virtuoso, sino un cronista urbano que supo evolucionar con el tiempo sin perder su esencia rebelde.
Para el público de Canarias y el resto del mundo hispanohablante, su partida supone el cierre de una era dorada. Su conexión con el escenario fue tal que, en sus últimas apariciones, dejó frases que hoy resuenan como una despedida anticipada, reafirmando que su música viviría más allá de su presencia física.
A Willie Colón le sobreviven su esposa Julia y sus cuatro hijos, pero su familia real son los millones de seguidores que hoy, desde los balcones y las plazas, despiden al arquitecto del sonido latino con el eco eterno de su trombón.