Novedades sobre el crimen del sur de Tenerife: los cinco casquillos y la carta que delataron al hijo

La urbanización Sunflower, ubicada en el núcleo de Costa del Silencio (Arona), continúa bajo el impacto de uno de los sucesos más violentos registrados recientemente en el sur de Tenerife.
Este martes, sobre las 11:00 horas, el ciudadano alemán de 53 años acusado de haber asesinado a tiros a su progenitora pasa finalmente a disposición judicial en los juzgados de Arona.
El caso, que se encuentra bajo una intensa investigación de la Guardia Civil, fue notificado en la noche del pasado sábado. Fue entonces cuando una alerta vecinal por una fuerte discusión en uno de los apartamentos del complejo residencial movilizó a las patrullas.
Al acceder a la vivienda, los agentes se toparon con una escena dantesca: el cuerpo sin vida de una mujer de 82 años con múltiples impactos de bala.
Cinco casquillos y una carta manuscrita
La inspección ocular realizada por la policía científica resultó determinante desde las primeras horas.
Fuentes de la investigación han confirmado el hallazgo de hasta cinco casquillos de pistola en el lugar de los hechos, lo que evidencia la brutalidad del ataque.
Sin embargo, el elemento que ha dado un giro radical a las pesquisas es la localización de una carta manuscrita dejada por el sospechoso antes de abandonar la vivienda.
Aunque el contenido de la misiva permanece bajo estricto secreto de sumario, los investigadores apuntan a que el documento no solo facilitó la identificación inmediata del presunto parricida, sino que también aportó indicios sobre la motivación del crimen.
Huida del sospechoso por el sur de Tenerife
Tras el tiroteo, el acusado emprendió una huida a bordo de un vehículo familiar, tratando de eludir el cerco policial que se estableció de inmediato en los principales puntos de conexión del sur de la Isla.
El despliegue de la Benemérita dio frutos en menos de 24 horas, logrando interceptar y detener al individuo, quien fue trasladado a dependencias policiales antes de su comparecencia de hoy.
El detenido, cuya identidad se mantiene vinculada al entorno familiar de la víctima, se enfrenta ahora a cargos por un presunto delito de homicidio o asesinato.
La Guardia Civil trata de esclarecer si existían denuncias previas o antecedentes de violencia doméstica que pudieran haber anticipado este desenlace fatal.
Conmoción en Arona
El suceso ha generado una profunda tristeza y preocupación en la zona de Costa del Silencio, un enclave con una alta densidad de residentes extranjeros.
La víctima, una mujer de avanzada edad integrada en la comunidad, era conocida en la urbanización Sunflower, donde los vecinos aún no dan crédito a lo sucedido.
La declaración del detenido ante el juez de guardia este martes será clave para determinar su ingreso en prisión provisional.
Se espera que a lo largo de la mañana se conozcan más detalles sobre el estado de la causa y las posibles medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial en Arona.